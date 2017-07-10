Вниманию водителей! Часть Темирлановского шоссе закрыта на ремонт

Вниманию водителей! В Шымкенте продолжаются работы по ремонту дорог.
Так, сейчас ремонтируется участок по Темирлановскому шоссе (от Катын копра до ул. Мадели кожа). Там устанавливаются лотки и полностью снят верхний слой асфальта.
Напомним, Темирлановское шоссе от ул. Желтоксан до ул. Сыпырган ата будет ремонтироваться до октября 2017 года.
Акимат Шымкента призывает водителей быть предельно внимательными и приносит извинения за временные неудобства.
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