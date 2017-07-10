Вниманию водителей! Часть Темирлановского шоссе закрыта на ремонт

Вниманию водителей! В Шымкенте продолжаются работы по ремонту дорог.

Так, сейчас ремонтируется участок по Темирлановскому шоссе (от Катын копра до ул. Мадели кожа). Там устанавливаются лотки и полностью снят верхний слой асфальта.

Напомним, Темирлановское шоссе от ул. Желтоксан до ул. Сыпырган ата будет ремонтироваться до октября 2017 года.

Акимат Шымкента призывает водителей быть предельно внимательными и приносит извинения за временные неудобства.