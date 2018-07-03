«Море впечатлений» в Батуми: творческие коллективы из России, Украины, Финляндии и других стран выступили на одной сцене.

27 июня 2018 года в Батуми состоялся II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Море впечатлений» в рамках международного проекта «Салют Талантов». Во Дворце культуры города Кобулети выступили юные артисты из Москвы, Санкт- Петербурга, Полтавы, Астаны, Хельсинки, Ташкента и других городов.

«Море впечатлений» — международный фестиваль-конкурс, где артисты и музыканты не только демонстрируют свои таланты, но и налаживают дружеские связи между странами и городами. На втором фестивале участники из России, Украины, Финляндии, Казахстана и Узбекистана обменялись знаниями и опытом.

Главную награду – Гран-При получили артисты из фольклорного отделения ЦТР и МЭО «Радость» из Москвы. По мнению членов жюри, у коллектива был сложный репертуар, номера из которого исполнены на высоком профессиональном уровне.

В состав жюри вошли заслуженные деятели культуры и искусства: первый концертмейстер Государственного симфонического оркестра Аджарии, заслуженный деятель искусств Аджарии, Кавалер Ордена Чести Тимур Шалвашвили, призер международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна» в Юрмале, жюри телевизионного проекта «Geostar», представительница Грузии на Международном конкурсе стран-членов Европейского вещательного союза «Евровидение-2007» Софо Халваши и другие заслуженные артисты Грузии.

Фестиваль завершился Гала-концертом и торжественной церемонией награждения, на которой были вручены Гран-При, почётные награды и дипломы

В рамках фестиваля-конкурса ребята приняли участие в мастер-классе актера и режиссера Анатолия Лобова на тему «Способы достижения импровизационного состояния на сцене». На мастер-классе участникам показали, как завоевать внимание зрителей и преодолеть отсутствие уверенности во время выступления

Почётное звание Лауреата I степени в номинации «Инструментальное творчество» получил коллектив пианистов из Детской школы искусств нашего города Шымкент «Дуэт Асановой Сабрины и Алехиной Ольги». А также, Асанова Сабрина была награждена дипломом Лауреата II степени в этой же номинации за исполнение сольного номера. Руководитель коллектива преподавать Сергина Нелли Александровна тоже получила награду за блестящие достижения.

Как признались наши землячки, конкурс оставил одни положительные эмоции и впечатления. Приятно было видеть слаженность действий организаторов, мастерство и неиссякаемую фантазию педагогов, талант и любовь к искусству участников.