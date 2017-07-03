Запущен новый поезд «Кызылорда-Бесарык-Туркестан»

1 июля 2017 года на станции Кызылорда прошел торжественный запуск поезда сообщением «Кызылорда-Бесарык-Туркестан», передает пресс-служба «КТЖ».

Участие в мероприятии приняли представители национального перевозчика, областного акимата, общественности города и ветераны труда.

«Данный маршрут является социально значимым. Соответствующий договор на долгосрочное субсидирование был заключен между акиматом и нами сроком на 10 лет. Кроме того, учитывая потребности жителей отдаленных районов, обсуждается вопрос с акиматом о назначении поезда со станции Саксаульская до Кызылорды», — отметил руководитель АО «Пригородные перевозки» Мухтарбек Сулейменов.

Пригородный поезд «Кызылорда-Бесарык-Туркестан» будет ездить 5 раз в неделю, за исключением вторника и среды.

Стоимость проезда составляет 814 тенге

Для сравнения, проезд по данному маршруту в других пассажирских поездах в купейном вагоне обходится пассажирам в 1842 тенге, в плацкартном – в 1 219 тенге.

С учетом потребностей населения, поезд имеет 25 остановочных пунктов по всем разъездам и станциям. Вагоны оснащены системой кондиционирования воздуха. Время в пути следования – 5 часов.