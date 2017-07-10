Журналисты ЮКО ознакомились с деятельностью турецкого агентства «Анадолу»

Группа журналистов из Южно-Казахстанской области, в целях обмена опытом, побывала с рабочей поездкой в турецком Стамбуле, где хорошо развита медиа-сфера.

В первую очередь, южноказахстанские делегаты ознакомились с работой одного из 10 центров агентства «Анадолу», который распространяет информацию по всему миру.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества и связи, а также процессы развития сферы СМИ.

В свою очередь, координатор агентства «Анадолу» в Стамбуле Иылмаз Яман встретил южноказахстанских журналистов с особым почтением и подчеркнул о намерении укрепить сотрудничество между братскими странами.

Центр, имеющий почти вековую историю, распространяет информацию на 11 языках из 85 стран, что составляет 63 процента новостного пространства Турции. В среднем, в агентстве, где ежедневно распространяют 1200 новостей, работают около 2300 сотрудников. В ближайшее время информационное агентство «Анадолу», которое имеет свои офисы в 39 странах мира, планирует открыть свои отделения в Казахстане.

В ходе запланированной недельной поездки южноказахстанские журналисты, встретившись с Генеральным Консулом Республики Казахстан в городе Стамбул, совершили поездку по историко-культурным местам. Стоит отметить, что в координации рабочего визита представителей СМИ из Южного Казахстана участвовало Посольство РК в Турции и представительство города Стамбул.

Напомним, 28 июня, в честь Дня работников связи и информации РК, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев вручил 20-ти главным редакторам и собственным корреспондентам путевки в Турцию в целях обмена опытом, сообщает пресс-служба акима ЮКО.