179 вакансий предложили жителям Тюлькубасского района ЮКО

179 вакансий — всё, что смогли предложить работодатели жителям Тюлькубасского района ЮКО на прошедшей в районе ярмарке вакансий. Ярмарка прошла в целях занятости трудоспособного населения и людей, не имеющих профессионального образования, пишет пресс-служба акимата ЮКО.

В ярмарке вакансий приняли участие 59 районных учреждений. Участникам рассказали об имеющихся свободных местах и разъяснили требования. Отметим, что на ярмарке самыми востребованными оказались педагогические специальности, такие как учитель математики, английского языка, русского языка и литературы, а также электрики, сварщики и водители.

По итогам ярмарки вакансий, на представленные вакантные рабочие места направили 87 граждан, которые должны пройти специальное собеседование. В случае соответствия требованиям работодателя, кандидаты будут трудоустроены на постоянную работу. Наряду с этим, 45 граждан подали документы для участия в краткосрочных профессионально-технических курсах.

С начала года в районе создано около тысячи новых рабочих мест, трудоустроены 1044 человека.