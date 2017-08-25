48 уязвимых объектов ЮКО оштрафованы на 13 миллионов тенге

48 уязвимых объектов Южно-Казахстанской области по решению суда оштрафованы на 13 миллионов тенге, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Административные штрафы руководители объектов, которые считаются местами массового скопления людей, получили по части 1 статьи 149 КоАП РК «Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта уязвимого в террористическом отношении».

Собранные материалы в отношении нарушителей были направлены в суд для принятия процессуального решения.

Согласно Закона РК «О противодействии терроризму» от 13.07.1999 г. и Постановления Правительства РК за № 191 от 03.04.2015 г. «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении» сотрудниками Управления по борьбе с экстремизмом Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области на постоянной основе проводятся проверки объектов, уязвимых в террористическом отношении, расположенных на территории ЮКО.

Всего с начала 2017 года стражами порядка проверено более 200 объектов на предмет инженерно-технической укрепленности, антитеррористической защищенности и соблюдения должного уровня безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Статья 149 Административного Кодекса Республики Казахстан

1. Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение собственником, владельцем либо руководителем объекта, уязвимого в террористическом отношении, либо субъектом охранной деятельности, заключившим договор об оказании охранных услуг по объекту, уязвимому в террористическом отношении, обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности вверенного ему объекта —

влекут штраф на физических или должностных лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства — в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства — в размере пятисот месячных расчетных показателей.