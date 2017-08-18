Адвокаты объяснили амнистию водителю BMW, насмерть задавившему рабочего в Шымкенте

Известные казахстанские адвокаты прокомментировали резонансный случай в Шымкенте, где 21-летний водитель на кабриолете BMW 6 серии насмерть сбил рабочего и серьезно травмировал еще троих, которые ремонтировали теплотрассу.

Они разъяснили нормы закона, по которым был амнистирован виновник аварии, передает Tengrinews.kz.

«Статья 345 часть 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека. — Прим. автора) относится к преступлениям небольшой тяжести. Наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. В соответствии со статьей 11 УК РК преступлениями небольшой тяжести признаются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы. Поэтому следователь законно прекратил производство уголовного дела по акту амнистии. Тем более, как стало известно, он явился с повинной в полицию», — пояснила адвокат Жанна Уразбахова.

По словам адвокатов, амнистию не могли бы применить в случае, если бы подозреваемый был в алкогольном опьянении.

Кроме этого, в законе «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» нет пункта о запрете помилования, когда подозреваемый скрывается от следствия.

«Согласно закону, дела, в которых есть один погибший, подлежат амнистии, а два и более — нет. Здесь даже не учитывается мнение потерпевших, был ли возмещен ущерб. Факт есть, что преступление небольшой тяжести, и этого достаточно. Следователь может сам применить амнистию«, — пояснил столичный адвокат Аманжол Мухамедьяров. Ранее в ДВД ЮКО сообщили, что 21-летний Исмаил Сулейменов явился с повинной 14 февраля 2017 года.

На следующий же день, 15 февраля, уголовное дело в отношении него было прекращено согласно статьи 2 пункта 1 закона «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» — «Освобождаются от наказания лица, осужденные за преступления небольшой тяжести» и статьи 35 УПК РК.

21-летнего водителя BMW подозревали по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и статье 347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия».

Кроме того, стало известно, что родственники погибшего и пострадавших написали встречное заявление о том, что не имеют претензий к виновнику ДТП.

Авария произошла 13 августа 2016 года. В ходе инцидента три человека, которые ремонтировали теплотрассу, получили травмы, один рабочий погиб на месте.

Водитель BMW 6 серии скрылся с места ДТП. 28 августа 2016 года его объявили в международный розыск. По словам парня, он не смог затормозить перед участком дороги, где шли ремонтные работы, хотя все опознавательные знаки на объекте имелись.