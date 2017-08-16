Шымкентский «Усенов», задавивший рабочих, отпущен на свободу

Виновник аварии, в которой погиб молодой человек и еще трое серьезно пострадали, был освобожден от уголовной ответственности, не просидев за решеткой ни одного дня, сообщает портал 365info.kz.

Ровно год назад кабриолет BMW сбил четверых рабочих, которые меняли трубы теплосети в центре города. Один человек погиб на месте, остальные с различными травмами были госпитализированы. Водитель BMW после аварии успел выбраться из своего авто, упавшего в траншею, и скрылся с места происшествия. Полиция Шымкента долго разыскивала хозяина кабриолета. Им оказался Исмаил Сулеймен Ереханулы, 1996 года рождения.

Как стало известно, в салоне серебристого кабриолета находились еще трое молодых людей. Друзья «мажора» на BMW дали показания, что в момент аварии все они, включая водителя, были изрядно пьяны. Парни погуляли в одном из ночных клубов города и в 6 часов утра решили продолжить веселье.

Аль-Фарабийский районный суд Шымкента заочно выдал санкцию на арест 21-летнего Исмаила Сулеймена. Как пояснили в полиции, позже виновник водитель все-таки явился в органы внутренних дел и полностью признал свою вину. Лихач объяснил, что попросту не смог затормозить перед участком дороги, где шли ремонтные работы, хотя все опознавательные знаки на объекте имелись.

Сулеймен отделался легким испугом. В честь 25-летия независимости Казахстана была объявлена амнистия. С момента подписания закона на свободу вышли больше тысячи заключенных. Среди счастливчиков оказался и Исмаил Сулеймен. Его сверстник умер на месте аварии. «Его статья попала под амнистию и Исмаил Сулеймен был освобожден», — пояснили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Виновник аварии, в которой погиб молодой человек и еще трое серьезно пострадали, был освобожден от уголовной ответственности, не просидев за решеткой ни одного дня.

Согласно информации на личной страничке в соцсетях Сулеймена, парень — выходец из непростой семьи. Он окончил престижную частную шымкентскую школу «Байтерек», учился в американском колледже святого Михаила в Колчестере, штат Вермонт. Разъезжает на дорогих автомобилях и большую часть времени проводит за границей. Правда, в настоящее время его личные страницы в социальных сетях удалены либо закрыты для просмотра посторонними.

Мира Муслим