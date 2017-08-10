Аким ЮКО распорядился ускорить темпы строительства и ремонта дорог в Шымкенте

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев совершил рабочий объезд и ознакомился в Шымкенте с ходом строительства объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

В первую очередь, глава региона проверил ход работ по реконструкции улицы Жибек жилы, которая является крупным транспортным узлом, и соединяет поселок Аксукент Сайрамского района с Тюлькубасским районом. Общая протяженность данного участка дороги составляет 7,8 километров. Завершение ремонтных работ, начатых в 2015 году, запланировано на ноябрь текущего года.

«Если раньше ширина проезжей части дороги с двухсторонним движением в четыре полосы составляла 7,5-8 метров, то на сегодняшний день она расширена до 15 метров. По окончанию работ на данной улице полностью решится проблема с транспортными пробками, что в свою очередь позволит жителям Сайрамского района легко добраться в город. Руководители соответствующих сфер должны эффективно использовать выделенные средства», — прокомментировал Туймебаев.

Аким области так же отметил необходимость перенять опыт иностранных компаний по строительству дорог. Работы придется ускорить, распорядился глава региона, дорога должна быть введена в эксплуатацию к концу сентября.

Следующая остановка — реконструкция участка автомобильной дороги областного значения — KX-97 «Аксу-Кобылами-Капитал-Свалка», протяженность которой составляет 9 км. На данном участке все работы планируют завершить в ноябре 2019 года.

Также рабочая группа ознакомилась со схемой развития дорог, ведущих в зону отдыха «Каскасу». В рамках этого вопроса руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Н. Байгут рассказал о проводимой работе и ознакомил акима с планом строительства будущих дорог.

Руководитель управления рассказал о проектах дорог, проходящих через Сайрамский в Толебийский район и в зону отдыха «Каскасу». Глава региона отметил, что эти проекты поспособствуют решению вопросов дорожно-транспортной инфраструктуры в целях развития туризма в районах, поручил руководителю управления держать на постоянном контроле проводимые работы и рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию этих объектов до начала следующего года.

Жансеит Кансеитович подчеркнул, что в области, где ежегодно развивается сфера туризма, необходимо развивать все въездные и выездные дороги города, и дороги в направлении Сайрамского, Толебийского, Казыгуртского и Ордабасинского районов.

После этого, глава региона ознакомился с ходом работ по реконструкции дороги по улице К. Толеметова. Ремонтировать ее начали два года назад. Аким области поручил качественно и в срок завершить работы на данном участке.

Также, в ходе объезда рабочая группа ознакомилась с реконструкцией участка 0-3,9 км автомобильной дороги областного значения КХ-37 «Шымкент-Кызыласкер-Туйетас». Работы на данном участке дороги начались в прошлом году и планируют завершить в ноябре текущего года.