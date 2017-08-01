C 1 августа в ЮКО подорожал газ для потребителей

C 1 августа в Шымкенте и ЮКО подорожал газ для потребителей, сообщили в газонабжающей организации ЮКПФ «КазТрансГаз-Аймак».

«С 1 августа 2017 года цены розничной реализации товарного газа за 1000 кубометров с учетом НДС составляют (с учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам):

для населения и теплоэнергетических компаний в объемах потребления на производство тепловой энергии для населения – 34 475,20 тенге,

для бюджетных организаций и прочих юридических лиц – 36 103,97 тенге», — говорится в официальном сообщении.

Голубое топливо уже дорожало с 1 января 2017 года. Связано это было с «увеличением предельной цены оптовой реализации СНГ (сжиженного нефтяного газа) на внутреннем рынке, на розничную реализацию товарного газа — повышением отпускной цены, а также тарифа на транспортировку газа по распределительным трубопроводам», — именно так написано на сайте Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.

Для сравнения, в других областях Казахстана, голубое топливо тоже поднялось в цене с 1 августа. Размер тарифа указан без НДС!

Жамбылская область — 23 358,29 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Западно-Казахстанская область — 15 479,41 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Кызылординская область — 17 784,74 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Алматинская область — 32 546,07 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Мангыстауская область — 9 200,51 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Актюбинская область — 8 274,89 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Костанайская область — 21 881,32 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,,

Атырауская область — 7 154,27 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Алматы — 31 024,86 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Восточно-Казахстанская область — 10 020,00 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц.