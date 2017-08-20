Что строим в ЮКО?

Государственные программы «Нурлы жол» и «Нурлы жер» направлены на масштабную реализацию в Казахстане новой жилищной государственной программы. А текущий 2017 год является решающим годом их воплощения. В профессиональный праздник – Дня строителя в Южном Казахстане подвели предварительные, промежуточные итоги реализации этих программ.

Акцент на строительство жилья

«Виновников» торжества с профессиональным праздником поздравил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев. Он отметил, что развитие этой сферы является важной экономической и политической задачей государства.

«Развитие строительной индустрии, строительство социально значимых объектов в нашей стране занимает особое место, – сказал Жансеит Кансеитович. – В последние годы значительно увеличился объем инвестиций из республиканского, областного и районного бюджетов, а также за счет средств частных компаний и предприятий. Государство уделяет большое внимание социально значимым сферам – образованию, культуре, спорту, жилищному строительству и развитию инженерной инфраструктуры, которые набирают обороты в рамках государственных программ «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер».

Глава региона наградил почетных строителей области, которые на протяжении многих лет проработали в этой сфере и принимали участие в строительстве ряда объектов.

В частности, за вклад в сферу строительства от имени Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и развития РК, нагрудный знак «Почетный дорожник» получили три южноказахстанских строителя, а пятерым вручены Благодарственные письма Министерства.

Кроме того, Почетными грамотами главы региона удостоены 13 специалистов, пятерых наградили Благодарственными письмами акима области. В их числе и Тамара Исаева, строитель с 40-летним стажем. В 1976 году она приехала в Шымкент из Усть-Каменогорска и все эти годы строила в Южном Казахстане дороги. Даже сейчас, когда достигла пенсионного возраста, она занимается любимым делом. За добросовестный долгий труд ей была вручена благодарственная грамота от имени руководства Министерства. «Я очень благодарна своей организации «Туркестан жол сервис», благодарна Шымкенту. Сегодня здесь работают и мои дети», – поделилась Тамара Исаева.

Необходимо отметить, что в 2017 году по Южно-Казахстанской области для реализации 209 социальных инвестиционных проектов было предусмотрено 64,9 млрд. тенге. До конца этого года планируется сдать в эксплуатацию 116 объектов.

Наряду с этим, из Национального фонда – в рамках государственной программы «Нұрлы жол» для ведения строительства 32 школ предусмотрено 17,4 млрд. тенге. На сегодняшний день из планируемых к сдаче 19 школ, переходящих с 2016 года введено в эксплуатацию 5. В 2017 году за счет всех источников ведется строительство 226 жилых домов или 10879 квартир. До конца года запланирована сдача 115 жилых домов.

Стоит отметить, что по всем направлениям программы «Нұрлы Жер» за семь месяцев 2017 года на территории Южно-Казахстанской области сдано в эксплуатацию 348 тысяч квадратных метров жилья (3154 квартиры). По сравнению с прошлым аналогичным периодом, план выполнен на 115%. Согласно плану, в 2017 году запланировано сдать 550,6 тысяч кв. м жилья, однако до конца года планируется ввести в эксплуатацию 700 тысяч кв. м жилья.

В 2017 году на развитие автодорог из бюджета предусмотрено 29 445,7 млн. тенге, эта сумма охватит строительство 584 объектов или 1570 км улиц и автодорог. Ведутся строительно-монтажные работы на 801,8 км автодорог областного и районного значения, до конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию 115,4 км дорог.

Достойный сервис

Строительство международного транспортного коридора «Западная Европа-Западный Китай» близится к своему завершению. Такой поистине масштабный проект требует к себе самого пристального внимания. Руководство Южно-Казахстанской области держит на контроле качество возведения этого объекта на протяженном участке, пролегающем через нашу область.

Необходимо уделять серьезное внимание придорожным сервисным услугам и инфраструктурным объектам. Они должны соответствовать современным требованиям. Об этом было сказано акимом Южно-Казахстанской области Жансеитом Туймебаевым во время ознакомления с ходом строительства международного транспортного автокоридора «Западная Европа-Западный Китай», сообщила пресс-служба акима Южно-Казахстанской области.

«Автомобильные дороги имеют особое значение, – сказал Жансеит Туймебаев. – Еще в древности многие крупные города располагались вдоль Великого Шелкового пути. В настоящее время, вдоль таких магистральных дорог сосредоточена вся жизнь. Поэтому нам необходимо уделять самое серьезное внимание развитию придорожных сервисных услуг и инфраструктурных объектов, которые в свою очередь должны соответствовать современным требованиям. Только тогда увеличится приток туристов в регион».

В целях создания удобства для пассажиров, глава региона поручил построить вдоль указанной автодороги автозаправочные станции, магазины, кафе и небольшие мотели.

В настоящее время на некоторых участках автодороги ведутся ремонтные работы. В ходе осмотра аким отметил, что одной из причин увеличения дорожно-транспортных происшествий и гибели людей на дорогах является невыполнение в срок строительно-монтажных работ надлежащим образом. В связи с этим, руководителям соответствующей сферы было поручено усилить работу с подрядными организациями.

Также, глава региона поручил руководителям иностранных подрядных организаций закончить все работы не позднее 1 сентября текущего года.

Напомним, что на территории Южно-Казахстанской области международный транспортный коридор пересекает 70% населенных пунктов. Общая протяженность автодорог республиканского значения в регионе составляет 837 километров, из которых 420 км приходятся на международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай».

20 школ к 1 сентября

К концу текущего года в Южно-Казахстанской области из 209 объектов 116 планируется сдать на благо народа, в том числе 20 школ введут в эксплуатацию до 1 сентября. На реализацию данных 209 объектов направлено 64,9 млн. тенге. Об этом на прошедшем селекторном совещании в областном акимате с участием акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева сообщил руководитель областного управления строительства Куттыбек Жамашев.

Из запланированных 209 объектов 93 являются переходящими на 2018 год. В частности, планируется сдать 79 объектов в сфере образования, 38 здравоохранения, один социальный объект, четыре в сфере культуры, три – спорта, один – сельского хозяйства, один объект органов внутренних дел, один архив, два в сфере благоустройства и один объект охраны окружающей среды, а также 57 жилых домов и 21 инженерно-коммуникационных объектов.

«В сфере образования на строительство 79 объектов (76 школ, одна школа-интернат и два колледжа) направлено 31,2 млрд. тенге, в том числе из Национального фонда – 17,4 млрд. тенге. Строительство 32 школ запланированы в рамках программы «Нұрлы жол». Из 32 объектов 19 переходящие с 2016. На сегодняшний день сданы 4 объекта. 13 школ, строительство которых запланировано в 2017 году, переходящие на 2018 год», – сказал Куттыбек Жамашев.

Наряду с этим, исполняющая обязанности руководителя областного управления образования Р. Ергашова доложила, что в 2016-2017 учебном году проведен капитальный ремонт 94 объектов образования. Также, в текущем году за счет средств из городского и районного бюджета на капитальный ремонт 43 школ и 2 детских садов рассмотрено выделение 2,6 млрд. тенге. На сегодняшний день из 45 объектов образования в 36 идет капитальный ремонт. По 9 оставшимся проводится конкурс по государственной закупке. Кроме того, спикер сообщила, что работы по капитальному ремонту 15 объектов образования в Сарыагашском районе и 4 школ в Тюлькубасском районе являются переходящими на следующий год.

«Капитальные и текущие ремонты во всех школах области должны завершиться до начала учебного года. Необходимо уделить внимание качеству проводимых работ. Также следует ускорить работы по разработке проектно-сметной документации. При этом акимы районов будут еженедельно докладывать о результатах проделанной работы», – сказал Жансеит Кансеитович.

Вместе с тем, в ходе селекторного совещания руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев отметил, что в настоящее время на 5 объектах ведется капитальный ремонт. Помимо этого, готовится проектно-сметная документация для 34 объектов. На эти работы будет направлено 3,8 млрд. тенге.

… Такого масштабного строительства, таких объемов наша область не знала давно. Дело за малым – обеспечением качества возводимых объектов.

Фарида Шарафутдинова