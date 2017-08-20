Девушка, попавшая под автобус в Шымкенте, находится в тяжелом состоянии

Попавшая под колеса автобуса в Шымкенте девушка находится в реанимации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Южно-Казахстанской области.

«Пешеход жив, находится в больнице. Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 УК РК. Водитель автобуса 1983 года рождения проехал на красный свет. Вину свою полностью признает, камеры наружного видеонаблюдения запечатлели момент происшествия. Пострадавшая девушка 1999 года рождения сейчас находится в реанимации, в тяжелом состоянии в областной клинической больнице. Назначены все необходимые экспертизы», — сообщила официальный представитель ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

Напомним, ДТП произошло днем 19 августа. Видео прислал случайный очевидец трагических событий. Автор видео отметил, что инцидент произошел в микрорайоне «Север».

«На перекрестке, автобус ехал позади меня. Мы не спеша затормозили, так как уже загорелся красный сигнал светофора. Спустя мгновение, когда уже горел красный, автобус, не останавливаясь, поддав газу, решил пролететь перекресток. А там уже пошли пешеходы, и вот одному из них не повезло. Очень сильно автобус его припечатал. Мы стояли и наблюдали за этой страшной картиной», — рассказал очевидец.