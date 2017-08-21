До «Полета над гнездом кукушки» в Шымкенте остались считанные дни

Свой 88-й театральный сезон Южно-Казахстанский областной русский драматический театр открывает спектаклем, созданным по мотивам нашумевшего романа американского писателя Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки». До премьеры остались считанные дни.

Действие спектакля «Полет над гнездом кукушки» разворачивается в стенах психиатрической больницы. В главной роли занят художественный руководитель театра Игорь Вербицкий. Он считает, что идея сегодня воссоздать на сцене события, происходящие в Америке 60-х годов прошлого века, пришлась как нельзя кстати.

Игорь Вербицкий, художественный руководитель театра: «Мы выигрываем тем, что мы живые. Мы даем живую энергию в зал. Все-таки, кино… представьте 1975 год, сейчас 2017-й. Уже столько лет прошло, 40 лет. Джэк Николсон когда-то сыграл эти эмоции, чувства. И они мертвые в принципе, каким бы гениальным он не был. Он не изменит ни одного поворота головы, ни одного взгляда, ни одной оценки, а мы здесь можем творить сейчас что-то актуальное. Вот сейчас мы видим, что Америка зарывается немножко, мы об этом говорим, что нельзя себя так вести».

Америка того времени показана в условиях замкнутого пространства психиатрической больницы. Она, больница, – и есть проекция Америки, а конфликт разворачивающийся там, демонстрирует конфликт людей с системой.

Как считает режиссер Олег Белинский, Штаты сегодня не сильно отличаются от Америки той поры. О деталях спектакля перед премьерой режиссер говорить не стал. Но почему выбор пал именно на это произведение он объяснил.

Олег Белинский, режиссер: «Дело в том, что это по роману Кена Кизи Дэйл Вассерман написал инсценировку. Вот мы ее делаем, практически не отклоняясь от него. Ну немножко от Кена Кизи мы взяли, из романа вставили… Ведь дело в том, что, про что бы мы ни рассказывали художественно, это всегда имеет отношение к нам, к каждому из нас. Независимо от того, там это было или здесь. Вот не дай Бог, чтобы у нас так было. Если у нас так есть, тоже надо сопротивляться. То есть в принципе это вообще о политическом устройстве: нашем, Америки, мира. А меня действительно тревожит это поведение непредсказуемое».

Непредсказуемым будет поведение всех героев, действие спектакля и, скорее всего, оценка зрителей тоже. Оттого и интереснее.

Всего в спектакле «Полет над гнездом кукушки» 12 ролей. Подругу

главного героя, завзятого картежника и бунтаря Макмерфи, сыграет актриса Ольга Иванова. Ей пришлось основательно поработать над ролью и додумать то, чего не было в произведении.

Ольга Иванова, актриса: «Чтобы подобрать героине какой-то образ, пришлось постараться. В книге, в фильме, в пьесе ничего не написано. Я считаю, что эта девушка не богатая, она вынуждена зарабатывать проституцией. При том, по моему амплуа, я не прожженная, молодая, но вынуждена зарабатывать…»

До дня премьеры спектакля «Полет над гнездом кукушки» осталась всего три дня, но полет фантазии режиссера в самом разгаре: до сих пор меняются декорации, дошиваются костюмы, оттачиваются нюансы актерской игры.

Каким все это увидит в конечном варианте шымкентский зритель, узнаем совсем скоро. Премьерные показы «Полета над гнездом кукушки» начнутся 24 августа.

Зарина Шарипова