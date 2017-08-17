ЭКСПО-2017 в Астане не будут продлевать на два месяца

Директор департамента по связям с общественностью НК «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов прокомментировал просьбу предпринимателей о продлении ЭКСПО-2017 ещё на два месяца, пишет Informburo.

Сергей Куянов подчеркнул, что иностранные участники выставки, которые представляют самую большую часть экспозиций, ограничены в бюджетах временными рамками. Соответственно, для них продление сроков выставки тоже превратится в проблему.

«Вместе с тем положительным моментом для туркомпаний является то, что в качестве туристического объекта остаётся, например, центральное сооружение выставки – сфера «Нур Алем», так же, как Эйфелева башня в Париже или Атриум в Брюсселе. Она остаётся как символ города, как туристическая достопримечательность, собственно говоря, активный туристический объект, который будет называться «Музей будущего» и будет постоянно работать. Будут действовать одни из самых посещаемых объектов, таких как Арт-центр, зона лучших практик. Их за два прошедших месяца посетили более 120 тысяч человек, тематические павильоны, которые посетили 184 тысячи человек. По своему профилю будут работать Конгресс-холл, «Холл энергии». Таким образом, используя импульс, который создала ЭКСПО для развития внутреннего и въездного туризма, нам кажется, туристические компании и смежные с ними отрасли смогут и дальше вполне активно и успешно зарабатывать на этом», – добавил спикер.

По информации Куянова, с начала проведения выставки Астану посетило 1 772 489 туристов, что в 4,5 раза больше, чем в прошлом году.