Гроза и град ожидаются в ЮКО 15 августа

2
81
Дождь в городе

Утром и днем 15 августа местами по Южно-Казахстанской области ожидаются гроза, возможен град, шквал. Сутки 15 августа местами сохраняется усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, сообщает оперативная служба ДЧС ЮКО. Во всем виноват очередной антициклон.

На территорию Казахстана смещается очередной антициклон, под влиянием которого в западной половине республики установится ясная погода без осадков, ожидается повышение температуры ночью до 17…25 тепла, днем до 30…38 тепла.

На восточной половине республики ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града и шквалистое усиление ветра. Сохраняется низкий температурный фон, в ночные часы столбики термометров будут показывать плюс 5…13 градусов, днем ожидается понижение температуры до плюс 17…27 градусов.

В Шымкенте 15 августа столбик термометра поднимется до отметки +30 градусов, ясно, без осадков. А вот уже 16 и 17 августа в городе ожидаются кратковременные дожди, гроза, порывистый ветер. Температура воздуха будет держаться на отметке 26-29 градусов выше ноля.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

2 Комментариев Включено "Гроза и град ожидаются в ЮКО 15 августа"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
Kayrat Karibaev

Что-то непонятно. Вначале написали 15.08. ожидается шквал, гроза. А конце утверждают, ясно, без осадков.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 2 минут назад
Elena Boyarshinova

Непогода по области. А в Шымкенте не намечается) Что непонятного?)

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 49 минут назад
wpDiscuz