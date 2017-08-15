Утром и днем 15 августа местами по Южно-Казахстанской области ожидаются гроза, возможен град, шквал. Сутки 15 августа местами сохраняется усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, сообщает оперативная служба ДЧС ЮКО. Во всем виноват очередной антициклон.
На территорию Казахстана смещается очередной антициклон, под влиянием которого в западной половине республики установится ясная погода без осадков, ожидается повышение температуры ночью до 17…25 тепла, днем до 30…38 тепла.
На восточной половине республики ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града и шквалистое усиление ветра. Сохраняется низкий температурный фон, в ночные часы столбики термометров будут показывать плюс 5…13 градусов, днем ожидается понижение температуры до плюс 17…27 градусов.
В Шымкенте 15 августа столбик термометра поднимется до отметки +30 градусов, ясно, без осадков. А вот уже 16 и 17 августа в городе ожидаются кратковременные дожди, гроза, порывистый ветер. Температура воздуха будет держаться на отметке 26-29 градусов выше ноля.
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2 Комментариев Включено "Гроза и град ожидаются в ЮКО 15 августа"
Что-то непонятно. Вначале написали 15.08. ожидается шквал, гроза. А конце утверждают, ясно, без осадков.
Непогода по области. А в Шымкенте не намечается) Что непонятного?)