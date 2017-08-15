Гроза и град ожидаются в ЮКО 15 августа

Утром и днем 15 августа местами по Южно-Казахстанской области ожидаются гроза, возможен град, шквал. Сутки 15 августа местами сохраняется усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, сообщает оперативная служба ДЧС ЮКО. Во всем виноват очередной антициклон.

На территорию Казахстана смещается очередной антициклон, под влиянием которого в западной половине республики установится ясная погода без осадков, ожидается повышение температуры ночью до 17…25 тепла, днем до 30…38 тепла.

На восточной половине республики ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града и шквалистое усиление ветра. Сохраняется низкий температурный фон, в ночные часы столбики термометров будут показывать плюс 5…13 градусов, днем ожидается понижение температуры до плюс 17…27 градусов.

В Шымкенте 15 августа столбик термометра поднимется до отметки +30 градусов, ясно, без осадков. А вот уже 16 и 17 августа в городе ожидаются кратковременные дожди, гроза, порывистый ветер. Температура воздуха будет держаться на отметке 26-29 градусов выше ноля.