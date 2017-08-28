Ибрагим Иманов, бывший прокурор ЮКО, возглавил прокуратуру Жамбылской области. На этом посту Ибрагим Альжанович сменил Ерната Сыбанкулова.

О назначении сообщила Генеральная прокуратура РК на своей официальной страничке в Фейсбуке.

Ибрагим Иманов, наш земляк, родился в 1959 году в Чимкентской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина по специальности «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых», Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности «правоведение».

Имеет большой опыт работы в органах прокуратуры, в том числе на руководящих должностях. Занимал должности прокурора Экибастуза, Качирского района Павлодарской области, заместителя прокуроров Павлодарской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей. С 2012 года занимал должность прокурора Южно-Казахстанской области.

За четыре года под руководством Ибрагима Альжановича в областной прокуратуре многое изменилось. Сразу несколько пилотных проектах, построенных на инновационных технологиях, стартовали в ЮКО и успешно функционируют. К реформам Иманов подходит очень серьезно.

Смс-оповещения, центры приема, принцип одного окна, свобода обращения и отсутствие очередей. И это не полный список изменений в работе ведомства.

«О реформах нужно не только говорить, но и делать. Пилотный проект запущен, и многие граждане уже обращаются с отзывами и благодарят. Вы представьте, раньше, чтобы получить ответ, нужно было ждать, терять время, а теперь вы просто ждете смс-оповещения. И это еще не все, мы открываем центры приема граждан для того, чтоб каждый гражданин, который обращается в прокуратуру, мог сделать это быстро и без очереди. Работают такие центры уже несколько месяцев по принципу «Одного окна»», — рассказывал прокурор ЮКО Ибрагим Иманов.

Изменилось даже здание прокуратуры.

«Так и должно быть, чтобы в здании, куда приходят люди, всегда были цветы, было живо и тепло по-человечески. Нашу контору не должны считать карательным органом, прокуратура создана в помощь людям и интерьер просто обязан быть соответствующим, — отметил прокурор. — Мы ведь даже детей приглашаем, устраиваем дни открытых дверей. Любому человеку должно быть комфортно, когда он переступает порог прокуратуры. Как правило, у людей проблемы и им нужна поддержка и помощь… Пусть она начинается с первого шага…»

Недавно на площадке прокуратуры обсуждали «Безопасный город». Прокурор считает, что главная мотивация молодых людей Шымкента — занятость. На первом месте, конечно, предпринимательство.

«У нас в городе есть ребята, которые не только деньги умеют зарабатывать, но и государству помогать, и таких не мало. Не зря наш президент назвал наш город шырайлы Шымкент, у нас прекрасные люди, которые могут наверное все, но вот надо конкретно их мотивировать, а это, наверное, задача уже государства, но я думаю, что неплохо получается это все…» — считает Ибрагим Иманов.