Прокурор ЮКО Ибрагим Иманов рассказал, как в ЮКО внедряют пилотный проект по sms-оповещению. Вместо письменных ответов, теперь каждому обратившемуся в течение 24 часов с момента обращения в прокуратуру придет sms-оповещение с ответом о состоянии поступившем обращении.

Пилотный проект запущен в Байдибекском районе ЮКО, сотрудники районной прокуратуры уже работают по новой услуге.

В областной прокуратуре рассказывают — этот проект — не единственный в области. В четырех райпрокуратурах Шымкента уже открыты Центры приема граждан, где гражданам не приходится часами ждать приема. Sms-уведомление сообщит о готовности ответа.

«О реформах нужно не только говорить, но и делать. Пилотный проект запущен, и многие граждане уже обращаются с отзывами и благодарят. Вы представьте, раньше, чтобы получить ответ, нужно было ждать, терять время, а теперь вы просто ждете смс-оповещения. И это еще не все, мы открываем центры приема граждан для того, чтоб каждый гражданин, который обращается в прокуратуру, мог сделать это быстро и без очереди. Работают такие центры уже несколько месяцев по принципу «Одного окна», — сообщил прокурор ЮКО Ибрагим Иманов.

Еще один пилотный проект вводят в ЮКО, который показал свою эффективность. Теперь, с дежурным прокурором можно будет связаться через видеодомофон, есть уже цифры. Только за небольшой отрезок времени данной услугой воспользовались 45 человек.