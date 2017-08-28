К середине недели шымкентцев ждет жара

В понедельник, 28 августа в Шымкенте ожидается малооблачная погода без осадков, сохранится порывистый ветер. Дневная температура составит +29…+32°C, ночная +18…+20°C.

Уже к середине недели по прогнозу РГП «Казгидромет» шымкентцев ожидает повышение температуры воздуха до 40 градусов со знаком плюс.

В целом по стране малооблачная и жаркая погода связанная с обширным антициклоном по-прежнему будет сохраняться на большей части республики, лишь на западе территории с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града. Днем столбики термометров прогреются до 28-38 тепла, а на востоке, западе и юго-востоке до 25-33 тепла.

По предварительному прогнозу сентябрь ожидается прохладным. И возможно первую репетицию зимы жители северных и восточных регионов ощутят на себе в конце месяца.