Как в Шымкенте провести праздничные выходные

На следующей неделе всех казахстанцев ждут два дополнительных выходных дня. И Шымкент — не исключение. Где провести последние летние — первые осенние дни в Шымкенте, чтобы праздники запомнились надолго?

В среду, 30 августа выходной в честь Дня Конституции. Затем четверг, 31 августа будет рабочим днем. 1 сентября снова выходной – в этот день мы будем праздновать первый день Курбан айта. Затем будут еще два выходных дня — суббота и воскресенье.

А потому мы предлагаем вам запланировать выходные вместе с нами и найти время, чтобы побывать на мероприятиях, которые пройдут в Шымкенте в честь Дня Конституции.

28 августа в Шымкенте в стенах областного русского драмматического театра пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции РК «Айбары асқақ Ата Заң». Завершится торжество праздничным концертом. Начало мероприятия 11:00.

А 30 августа во всех городских парках пройдут народные гуляния. В парках «Абая», «Центральный», «Женіс», «Наурыз» всех посетителей ждет праздничная концертная программа. Начало – 11:00.