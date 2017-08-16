Казахстанская авиакомпания будет перевозить паломников на хадж 2017

В результате длительных переговоров Комитета гражданской авиации и авиационных властей Саудовской Аравии казахстанские авиакомпании получили возможность перевозить паломников Хаджа 2017 года, пишет ИА Тотал Казахстан.

Как сообщили в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию РК, в текущем году в перевозке 2500 казахстанских паломников планируется участие казахстанской авиакомпании «SCAT» и авиакомпании Саудовской Аравии «Fly Nas».

Авиакомпания «FlyNas» планирует выполнить 3 рейса по перевозке пассажиров в период Хадж из городов Астаны и Алматы в города Медина и Джидда 23, 24 и 25 августа 2017 года и обратно 3 рейса 6, 7 и 8 сентября 2017 года на воздушных судах типа Аэробус 330.

Авиакомпанией «SCAT» планируется выполнить 5 рейсов по вывозу (Шымкент – Джидда, Алматы – Джидда, Алматы – Медина) 22, 23, 24, 25, 26 августа и 5 рейсов по обратной перевозке (Джидда – Алматы, Медина – Шымкент) 6, 7, 8, 9, 10 сентября казахстанских паломников на воздушных судах типа Боинг 767 и Боинг 737.