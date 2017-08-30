Клиенты шымкентского фермера выстраиваются в очередь за верблюжьей мочой. Они ее пьют и готовы на прописанный местным верблюдоводом сорокадневный курс лечения. Житель массива Бозарык в Шымкенте разводит верблюдов, но основную прибыль приносит, как выяснилось, не молоко. Фермер всерьез надеется на поддержку акимата, передает shymkenttv.kz.

Но и на верблюжье молоко спрос высокий. Питательный национальный напиток шубат средство от многих болезней.

Чтобы попробовать верблюжье молоко, местные жители становятся в очередь с шести утра, ведь это и целебный напиток, и одновременно пища. По мнению ученых, велика вероятность, что шубат скоро станет национальным брендом. А его производство в промышленных масштабах окажет большую помощь экономике страны.

«Первая дойка проходит с полшестого до шести утра. Затем в обед – с полпервого до двух, вечером — с полвосьмого до девяти. За сутки верблюдица может дать до 5 литров молока. Спрос на него высокий, оно богато исцеляющими свойствами», — рассказывает доярка Сауле Рахманова.

Но люди приходят даже за мочой молодых животных, утверждая, что та обладает целебными свойствами.

«Каждый день, начиная с 6 утра, я пью сначала верблюжью мочу, а затем молоко. Прошло несколько дней, и здоровье улучшилось. То там болело, то здесь, теперь все прошло», — говорит житель поселка Бозарык Ханторе Касымбеков.

А вот Кызжибек-апа. Она страдала сахарным диабетом и проблемами с почками. Говорит теперь, что, употребляя верблюжью мочу в течение месяца, хворь отступила.

«10 лет я болею сахарным диабетом. Пришли сюда. В течение 10 дней лечилась здесь. А курс составляет 40 дней. Раньше я часто вставала в туалет ночью, сейчас такого нет. Быстро уставала, сонливость одолевала. А сейчас я бодрая, очень хорошо себя чувствую», — рассказывает «пациентка» Кызжибек Байманасова.

Хозяин фермы Бекжан Жунисбеков, похоже, окрылен врачевательской деятельностью. Свой маленький бизнес он начал всего 3 месяца назад, но из-за наплыва посетителей уже сейчас строит далеко идущие планы. В частности, начал строить спальню на 20 мест.

«Сейчас сюда приходят лечиться горожане. Люди, страдающие заболеваниями печени, гепатитом A, B, C, раком, в течение 40 дней излечились. Если акимат окажет хоть какую-то помощь, надеюсь, довести верблюжье стадо до 50 голов», — надеется на помощь государства предприниматель.