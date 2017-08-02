Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова находится с рабочим визитом в ЮКО. Она побывала на ряде объектов и подвела итоги прошедших в регион Дней министерства.

Рабочий визит Тамара Дуйсенова начала со знакомства с участницей программы «Орлеу» Айнур Жаманкуловой. Многодетная мать в рамках этого проекта получила разовую финансовую помощь в размере 469 тыс тенге и открыла свой швейный цех. Женщина, начавшая свое дело в марте, уже подумывает над открытием собственной точки на городском рынке.

Затем министр познакомилась с работой ТОО «Стандарт цемент» и рассказала об изменениях в трудовом законодательстве сотрудникам предприятия.

Следующей точкой стал центр занятости населения по г. Шымкент. Министр отметила хорошую организацию и пообщалась с посетителями центра.

И в эти минуты в областном акимате проходит расширенное заседание с участием министра труда и социальной защиты Тамары Дуйсеновой. В ходе совещания еще раз были обсуждены возможности проекта «Орлеу» для социально уязвимых слоев населения.

Кроме того госпожа министр подчеркнула необходимость проведения разъяснительной работы по вопросам соцмедстрахования как среди руководителей предприятия, так и среди работников.