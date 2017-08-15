По улице Туркестанской вырубили молодые зеленые деревья

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На улице Туркестанской срубили зеленые деревья

С раннего утра в редакции ТК «Отырар TV» раздаются телефонные звонки с жалобами от жителей города, которые стали очевидцами вырубки молодых зеленых насаждений в районе детской поликлиники «Айболит».

По словам звонивших, строительная компания, проводящая на пересечении улиц Туркестанской и Байтурсынова работы по замене старых ирригационных лотков на новые, пустила под нож три молодых, зеленых дерева.

Причины сруба и есть ли у подрядчиков разрешение на вырубку сейчас выясняют наши корреспонденты.

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1 Комментарий Включено "По улице Туркестанской вырубили молодые зеленые деревья"

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Okila Abdirahmanovna Tolametova

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1 час 19 минут назад
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