Новые школьные учебники поступили в Шымкент. Для полного обеспечения всех учащихся вторых, пятых и седьмых классов учебниками и учебно-методическими комплексами в ЮКО из бюджета было выделено 4,4 млрд. тенге.

Южно-Казахстанская область заключила договоры с 15-ю издательствами — это «Бөбек», «Мектеп», «НЗМ/НИШ», «Арман-ПВ», «Атамұра», «Алматыкітап», «Келешек-2030», «Көкжиек- Горизонт», «Express Publishing», «Study INN (Кэмбридж)», «Жазушы», «Oxford (inter Press)», «САТР», «Астана-кітап», «ENGLISH BOOK ( Maclimman)».

Школьные книжки комплектуются и доставляются в школы. Транспортировку учебников и учебно-методических комплексов в учреждения образования закончат до 25 августа текущего года.

В соответствии с «Правилами обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования» МОН РК между учреждениями образования для полного обеспечения учебниками всех классов планируется производить обмен недостающими учебниками.

Напомним, в конце марта 2017 года в Казахстане утвердили единый базовый учебник для учащихся 2-х, 5-х и 7-х классов. В течение недели специалисты предметно разбирали экземпляры, представленные издательствами. В прошлом году единый базовый учебник успешно внедрили в первые классы, с 1 сентября этого года обновленное содержание появится во вторых, пятых и седьмых классах.

К слову, в 2016-2017 учебном году на приобретение учебников было выделено 2,8 миллиарда тенге. Новыми учебниками полностью были обеспечены первые и восьмые классы.