Обладателей «Алтын белгі» зачислили не по выбранным ими специальностям

Круглые отличники выяснили, что их зачислили не по тем специальностям, которые они указывали, и в иногородние вузы.

Ещё одну неприятную новость узнали абитуриенты, окончившие школу со знаком «Алтын белгі». Их зачислили не на те специальности, которые они сами выбрали, сообщает телеканал КТК. Кроме того, согласно опубликованным спискам, их зачислили в учебные учреждения не по месту проживания. Этот факт огорчил и родителей детей, набравших высокие баллы на тестировании.

Абитуриент Бота Мурат расстроилась, узнав, что ей придётся учиться не на врача, как она мечтала, а на биотехнолога. Девушка прилежно училась и тратила всё своё время на подготовку к тестированию, чтобы осуществить мечту.

«Оказалось, что поступила в АТУ, на биотехнологии, на которые не хотела поступать. Таких много, нас много. Из других городов: Астана, Шымкент, Караганда», – говорит Бота Мурат.

Как выяснилось, перевод с одной специальности на другую – ещё не самое страшное. Некоторые отличники, согласно списку, будут учиться не только не своей профессии, но и не в своём городе. Расстроены все. И родители, и дети.

«124-128 баллов – это для «Алтын белгі», я думаю, хороший балл, оправданный. С девятого класса мы вместе на дополнительные ходили. Первая специальность была «Учёт и аудит». С обновлённым списком мы посмотрели, а там уже стоит третья специальность – это логистика. Я просто не очень хочу по этой специальности учиться», – говорит раздосадованная абитуриент Дина Сайлаубек.

Возмущённые родители отправили письма в Генеральную прокуратуру и в Министерство образования. В последнем ведомстве пояснили, что это недоразумение. Говорят, что в базе произошло смещение, после того, как убрали преимущества «Алтын белгі» при поступлении.

«Формируется этот список, и эти люди будут восстановлены при первоначальном положении, согласно первому списку. То есть их, поскольку они являются обладателями грантов, их деньги, их финансовые ресурсы будут перекинуты на другие специальности и в те вузы, которые они указывали. Количество этих вузов не превышает 30», – поспешил успокоить директор Национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов.

В Национальном центре тестирования сообщили, что вопрос будет решён в течение двух дней. С каждым абитуриентом свяжутся и объяснят недоразумение, передаёт телеканал КТК.

14 августа стало известно о том, что обладателей «Алтын белгi» лишат практически всех преимуществ в 2018 году. В МОН РК решили уравнять шансы всех абитуриентов, так как отличников стало слишком много. В министерстве объяснили, что небывалый рост выпускников с «Алтын белгi» вызвало то, что школы теперь вправе наделять этой наградой своих учащихся без учёта результатов ЕНТ.