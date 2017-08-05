Очередной шымкентский долгострой раздражает горожан

Жители областного центра не против обновления дорожного полотна на центральных улицах Шымкента. Они не поймут почему часто делают ремонт на проспекте Тауке хана и на Тамерлановском шоссе.

Еще одна головная боль — затянувшееся строительство наземного перехода для пешеходов на перекрестке улицы Мангельдина и Тамерлановского шоссе.

Горожане хотят знать, куда смотрит местная власть.

Дорожные работы на Тамерлановском шоссе продолжаются. Рабочие снимают верхний слой асфальта для сцепления с новым. Дорожное полотно будет отвечать нормативным требованиям, уверяют специалисты ТОО «Корпорации Береке -А». Жителям и гостям Шымкента придется потерпеть неудобства до осени.

В ходе строительства будут обновлены и ирригационные лотки. Старая ливнёвка постоянно забивалась. Потоки воды устремлялись прямо на проезжую часть и тротуары.

«Сами видите, делаем замеры. Все работы проводятся согласно требованиям строительных норм и ПСД», — рассказывает Виктор, геодезист подрядной организации.

А вот достраивать наземный переход на «Жана Шахаре» подрядчик «КазНурКонстракшн» не торопится. Люди просят власти посодействовать и завершить строительство до нового учебного года. Сегодня здесь грязь, мусор и общественный туалет.

«Что ремонт дорог идет — это хорошо. А вот относительно строительства наземного перехода, сколько может продолжаться строительство? Уже третий год. Еще 215 миллионов выделили. Да за эти деньги можно было уже давно все построить. Считанные дни остались до 1 сентября. Как дети будут ходить в школу?! Мы — родители — беспокоимся. Областной и городской акимы должны взять этот объект под контроль»,- возмущен Асар, житель города.

Заказчиком — городским отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в ПСД строящегося объекта были внесены изменения. Первоначальную цену — 215 миллионов — после корректировки решено было увеличить. Подрядчики сейчас ждут дополнительное финансирование, стройка практически заморожена.

Горожане, вынужденные третий год ходить вдоль опасной трассы, недовольны такими сроками строительства и тратой бюджетных средств. Они считают, что громоздкий железный мост здесь не уместен. Достаточно было ограничиться дополнительными видеорегистраторами, зеброй, знаками и усиленным дорожными патрулем.

Шынар Оразова