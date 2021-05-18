В микрорайоне «Кызылжар» города Шымкент ведется средний ремонт улиц и ямочный ремонт улицы Куртаева.

Аким города М.Айтенов ознакомился с ходом работ по среднему ремонту улицы №10. Ответственный за ремонт улицы протяженностью 0,8 км — ТОО «АГАТ».

Кроме того, в настоящее время ведется строительство 0,4 км улицы Гаражная, 0,5 км Актансай, 1,0 км Жусанды. В 2021 году будут отремонтированы улицы общей протяженностью 5 километров.

В настоящее время из бюджета предусмотрены средства на улицы Арыстанды, Сулусай, Аркалык, №25. До конца мая будут определены подрядчики. Общая протяженность дороги в микрорайоне — 57,9 км. Асфальтированная дорога — 34,3 километра, гравийная дорога — 20,4 километра, грунтовая дорога – 3,2 километра.

Кроме того, в микрорайон будет курсировать общественный транспорт по 10 маршрутам.