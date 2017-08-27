«Ордабасы» на последних секундах сравнял счет в матче с «Кайсаром»

Уважаемые болельщики и любители футбола. Представляем вашему вниманию репортаж с матча 25 тура Чемпионата РК между «Кайсаром» и шымкентским «Ордабасы».

Матч начался с атаки гостей, заработав штрафной, Нургалиев закрутил мяч в ворота Кайсара, но Григоренко сумел поймать мяч. В ответ Джедже вырвался в центр штрафной площади и сильно пробил мяч прошёл рядом со штангой. Курьо опасно прострелил с фланга, но Смаков опередив всех выбил мяч в аут. Каньяс получил травму и покинул поле, вместо него вышел Петрак. Курьо прошёл по центру поля обыграв защитника, навесил на Аржанов, удар которого получился неточным. Кайсар немного поджал гостей, используя навесы в штрафную, кызылодинцы давят на ворота шымкентцев. Симчевич прорвался по флангу, и прострелил вдоль ворот, но Бочаров пробил мимо ворот. Бочаров решился на дальний удар, мяч прошёл чуть выше перекладины. Камара обыграв оппонента на углу штрафной, сильно пробил, но мяч прошёл рядом со штангой. После тонкого паса в исполнении Бочарова, Петрак с района 11 метровой отметки пробил чуть выше крестовины ворот. Амирсеитов подал в штрафную, где Джедже в падении головой пробил выше перекладины. Нургалиев вывел Тунгышбаева на рандеву с Григоренко, но боковой рефери зафиксировал офсайд.

Второй тайм также начался с атаки гостей, Тунгышбаев после передачи Ковальчука забил гол, с офсайда, гол незащитан. Вместо получившего тяжелую травму Фонтанелло вышел Бейсенов. После передачи с фланга Джедже, Байжанов головой пробил в перекладину. Тут же вновь Байжанов со штрафного пробил прямо во вратаря. На контратаке поймали шымкентцев, Джедже выложил мяч Бойовичу который без помех забил гол. 1:0. Немного грубая игра пошла, сразу две желтые карточки получили футболисты Ордабасы. Опасный штрафной у ворот хозяев поля, после подачи Диакате из выгодной позиции пробил прямо во вратаря. Курьо из-за пределов штрафной пробил, мяч задев защитника ушёл на угловой. Опасный штрафной у ворот хозяев поля, после подачи Нургалиевым, Ковальчук не сумел точно пробить. В добавленное арбитром время, Смаков со штрафного точно пробил верхнюю девятку ворот. 1:1. Так Ордабасы на последних секундах матча ушли от поражения. Итоговый счёт, боевая ничья 1:1.

КПЛ-2017. 25 ТУР. ОБЗОР МАТЧА КАЙСАР — ОРДАБАСЫ 1:1

Алексей Петрушин: «Нам сегодня в концовке матча повезло».

Главный тренер «Ордабасы» прокомментировал матч 25 тура Премьер-лиги «Кайсар» — «Ордабасы» 1:1.

— Если коротко, то доволен результатом, хотя конечно ничейный результат закономерен. Единственное, что расстраивает это травмы ведущих футболистов, у Каньяса надрыв задней поверхности, а вот у Фонтанеллы я боюсь очень серьезно, и потеря этого игрока для нас конечно тяжелый момент. Дай бог чтобы там не было то, что наш доктор подозревает, сегодня искусственное поле сыграло с нами злую шутку. Еще раз повторю, что результатом естественно доволен, 1:1, тем более сравняли счет в компенсированное время, не всегда нашим соперникам везет, иногда и нам должно повезти, и нам сегодня в концовке матча повезло.

Стойчо Младенов: «Мы хорошо играли до последней минуты матча».

Главный тренер «Кайсара» прокомментировал матч 25 тура Премьер-лиги «Кайсар» — «Ордабасы» 1:1.

— Мы хорошо играли до последней минуты матча, исключение именно последняя минута, когда свою возможность «Ордабасы» использовали, гол забили со стандарта. Жизнь продолжается и я очень доволен, потому-что команда в этом матче выложилась до конца.

Фархадбек Ирисметов: «Ничья сегодня закономерный результат».

Защитник «Ордабасы» прокомментировал матч 25 тура Премьер-лиги «Кайсар» — «Ордабасы» 1:1.

— Тяжелым получился матч, было много борьбы, шансы отличиться были как и у нас, так и у соперника. У нас были голевые моменты, но мы их не реализовали, потеряли из-за травм двух футболистов основного состава, и затем пропустили мяч в свои ворота, но в самой концовке нам удалось сравнять счет, ничья в сегодняшнем матче, я думаю закономерный результат.

Александр Симчевич: «После пропущенного мяча, мы не опустили руки, и в концовке матча сумели сравнять счет».

Защитник «Ордабасы» прокомментировал матч 25 тура Премьер-лиги «Кайсар» — «Ордабасы» 1:1.

— Трудный во всех отношениях был сегодняшний матч, борьба шла на всех участках поля, сегодня могли и мы победить, и «Кайсар». После пропущенного мяча, мы не опустили руки и продолжали атаковать ворота соперника, и в концовке матча мы сумели сравнять счет. В итоге боевая ничья. Теперь немного отдохнем в связи с паузой чемпионате и будем готовиться к следующей игре.

Ихсан Кадыров