«Ордабасы» уступил в гостях «Шахтеру»

Уважаемые болельщики и любители футбола. Представляем вашему вниманию репортаж с матча 23 тура Чемпионата РК между «Шахтером» и шымкентским «Ордабасы».

Шахтёр — Ордабасы 2:1 (0:0)

Голы: Нургалиев Азат 60 (0:1) , Габышев Михаил 62 (1:1) , Сзоке Юлиус 80 (2:1) .

Предупреждения: Симчевич Александр 45+1, Стоянович Милан 65, Габышев Михаил 73.

Шахтёр: Шацкий Игорь, Стоянович Милан (Валента Иржи 74), Сзоке Юлиус, Зошак Стефан, Станоевич Марко (Омиртаев Оралхан 63), Хлебоун Якуб, Габышев Михаил, Мангуткин Ильнур, Тарасов Евгений (к), Дмитренко Виктор, Хижниченко Сергей (Скорых Сергей 83).

Резерв: Багинский Ярослав, Алимбаев Руслан, Наджарян Геворг, Пикалкин Игорь, Шахметов Марат, Воменко Владимир,

Ордабасы: Бекбаев Алмат, Диакате Абдулай, Симчевич Александр, Ковальчук Кирило (Бочаров Никита 88), Фонтанелло Пабло, Йорданов Преслав (Гейнрих Александр 82), Каньяс Рохер, Нургалиев Азат (к), Смаков Самат, Толебек Мардан, Тунгышбаев Еркебулан.

Резерв: Нурмухаметов Рамиль, Нусербаев Танат, Ирисметов Фархадбек, Аширбеков Кайрат, Бейсенов Бекзат, Ерланов Темирлан, Ли Виталий,

Судьи: Григорий Московченко (Павлодар), Александр Павлов, Алексей Шабанов (оба — Алматы). Резервный судья: Иван Филатов (Сарань).

12 августа, 2017, 19:00 . г.Караганда, стадион «Шахтер». 3000 зрителей.

Матч начался с атаки хозяев поля которые заработали угловой, розыгрыш которого не принёс пользы каранандинцам. Хижниченко решился на дальний удар, Бекбаева на месте и спокойно зафиксировал мяч. Два подряд корнера в исполнении Шахтёра закончились безрезультатно. Нургалиев прошёл по флангу, вошёл в штрафную и передал мяч Йорданову, который не сумел переиграть голкипера. Мангуткин из выгодного положения пробил рядом со штангой. Тунгышбаев на фланге переиграл двух защитников и адресовал мяч Симчевича, удар которого прошёл мимо ворот. Первый угловой у ворот хозяев, закончился ударом Фонтанелло. Выше ворот. Габышев получив пас в середине штрафной не сумел точно пробить, и защитник вынес мяч. Игра выровнялась и теперь Ордабасы спокойно готовит свои атаки, так Симчевич пройдя по флангу немного неточно навесил мяч в штрафную. Станоевич издали пробил, мяч ушёл намного выше перекладины. Зошак прорвался по флангу и сильно пробил по воротам Бекбаева, который в падении отразил мяч.

Во втором тайме, после подачи с углового Тунгышбаев пробил прямо во вратаря. Толебек пробил из-за пределов штрафной, Шацкий на месте. Нургалиев с линии штрафной мощно пробил, вратарь хозяев поля в прыжке парировал удар. Тунгышбаев прошёл по флангу и точно прострелил на Нургалиева, который в одно касание перевел мяч в сетку ворот Шахтера. 0:1. Тут же в ответной атаке, после розыгрыша штрафного, Габышев головой переправил мяч в ворота Бекбаева. 1:1. Игра проходит на встречных курсах, команды поочерёдно атакуют ворота соперников. После розыгрыша штрафного, Тарасов отправил мяч намного выше перекладины. В ответ Йорданов издали пробил выше ворот. После розыгрыша штрафного, Хижниченко головой скинул на Сзоке, который головой отправил мяч в сетку ворот Ордабасы. 2:1. Тунгышбаев подал в штрафную на Диакате, который с близкого расстояния головой пробил по воротам, голкипер с трудом перевел мяч на угловой. 2:1 волевая победа Шахтера.

КПЛ-2017. 23 ТУР. ОБЗОР МАТЧА ШАХТЕР — ОРДАБАСЫ 2:1

Алексей Петрушин: «Сегодня мы показали, как нельзя играть при стандартах, два стандарта и два пропущенных гола».

Главный тренер «Ордабасы» прокомментировал матч 23 тура Премьер-лиги «Шахтер» — «Ордабасы» 2:1.

— Я поздравляю хозяев поля с победой. Понятно, что результатом мы недовольны, тем более мы открыли счет в матче, и владели инициативой. Не в первый раз мы наступаем на одни и те же грабли, забиваем и тут же пропускаем, тем более два мяча со стандартов. Хотя до этого, если брать статистику по стандартным положениям у своих ворот, у нас был лучший результат среди всех команд. Сегодня мы показали, как нельзя играть при стандартах, два стандарта и два пропущенных гола, результат естественно отрицательный. Мы не удовлетворены результатом.

Саулюс Ширмялис: «Именно такой матч должен показывать, чего стоит наша команда».

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал матч 23 тура Премьер-лиги «Шахтер» — «Ордабасы» 2:1.

— Конечно для нас жизненно важная игра, было что-то упущено до этого матча, так что если где-то упустил, надо набирать где-то в другом месте. Команда «Ордабасы» для нас как лакмусовая бумага, именно эта игра должна показывать, что стоит наша команда. Очень рад за ребят, что они выложились на поле, несмотря на тяжелейшую ситуацию, когда проигрывали команде, с одним из лидеров чемпионата, которая умеет играть с мячом , которая после забитого мяча умеет контролировать ситуацию, так что очень хорошо, что нам удалось сравнять счет так быстро, а потом и вырвать победу.

Кирило Ковальчук: «Два стандарта и два гола в наши ворота».

Полузащитник «Ордабасы» прокомментировал матч 23 тура Премьер-лиги «Шахтер» — «Ордабасы» 2:1.

— Что тут комментировать, сами все видели, забили гол и тут же в ответной атаке пропускаем гол в свои ворота. Два стандарта и два гола в наши ворота. Сравнять счет в матче времени не хватило, хотя преимущество было у нашей команды, но не смогли реализовать свои моменты. Считаю, что мы играли хорошо, просто сегодня нам не повезло.

Мардан Толебек: «Соперник реализовал свои моменты, а мы нет».

Полузащитник «Ордабасы» прокомментировал матч 23 тура Премьер-лиги «Шахтер» — «Ордабасы» 2:1.

— Мы провели хороший первый тайм, были моменты у ворот соперника, нам не хватило точности в завершении атак. Во втором тайме забили гол, открыли счет в матче и тут же получили ответный, но мы играли только на победу, поэтому продолжали искать пути к воротам карагандинцев. Но соперник реализовал свои моменты, забил со стандарта, а мы не реализовали. Я думаю, что мы сегодня не заслуживали поражения, но получилось так, как получилось. Учтем свои ошибки и будем двигаться дальше.

Ихсан Кадыров