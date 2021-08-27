Полицейские Департамента полиции Жамбылской области сопровождают пассажиров приостановленных поездов в связи с пожаром на складе в поселке Кайнар.

В настоящее время порядка 500 человек следуют на автобусах к местам пересадки от станции “Шу” до “Луговой”, передает Polisia.kz.

Для недопущения фактов мародерства сотрудниками полиции ведется круглосуточное патрулирование в эвакуированных населенных пунктах. Деятельность органов внутренних дел направлена на сохранение общественного порядка и безопасности граждан в пострадавшем районе.