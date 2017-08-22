Представитель НПП «Атамекен» опроверг раздачу школьных принадлежностей у библиотеки им. Пушкина, сообщение о которой массово получают шымкентцы. На своей страничке в Фейсбуке Канат Сахариянов, председатель наблюдательного совета, отметил, что сообщение о благотворительной раздаче школьных принадлежностей, возможно, чья-то провокация.

«Друзья, в соц сетях и по мессенджерам расходится такая информация. Данная информация не имеет никакого отношения к Тимуру Кулибаеву, Председателю Президиума НПП «Атамекен»! Возможно, это провокация злоумышленников. Прошу репост», — написал Канат Сахариянов.

Его публикация уже обрастает сотнями комментариев. Пользователи социальных сетей предлагают использовать фейковое приглашение в свою пользу: «Самым мудрым решением сейчас будет взять и раздать людям то, что написано. Использовать инфоповод в своих целях», — предлагают комментаторы.

Напомним, в сообщениях WhatsApp Messenger вторые сутки появляется сообщение: «У кого есть дети 2010-2011 года 29 августа в 9ч на территории библиотеки Пушкина фонд Кулибаева благотворительно раздает ранцы со школьными принадлежностями. При себе иметь копии свидетельство о рождении ребенка и удостоверении . Сообщите всем кто имеет детей 2010-2011 г.» (орфография сохранена)

Примечательно, что даже без указания города, сообщение распространяется со скоростью света — оказывается, в каждом городе Казахстана, и не только в Шымкенте, есть библиотека имени Пушкина.