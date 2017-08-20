Проблемные вопросы шымкентской культуры будут решать депутаты. 21 августа в Шымкенте начнутся заседания постоянных комиссий областного маслихата по социально-культурному развитию.

Чтобы детально изучить предмет разговора, депутаты отправились на действующие объекты культуры, построенные на бюджетные деньги. Народные избранники встретились с коллективами выставочного центра «Көрме», областного Академического казахского драматического театра и областной филармонии.

Первым объектом посещения депутатов стал выставочный центр «Корме». По данным управления культуры, для укрепления материальной базы в 2014 году было выделено свыше 62-х миллионов тенге. В прошлом году на освещение было потрачено еще 2 миллиона 650 тысяч бюджетных денег. Народные избранники считают, что раз павильон пользуется популярностью у товаропроизводителей, пора подумать и над увеличением доходов.

Новое здание областного академического казахского драматического театра торжественно, как и ВЦ «Корме», открыли три года назад. В сентябре 2014 года счастливые артисты переступили порог этого храма Мельпомены. А уже зимой пожалели о своем переезде. Мощностей теплового агрегата не хватало на обогрев большой площади театра. Зрители были вынуждены смотреть спектакли, не снимая верхней одежды. А к декорациям на сцене добавились масляные радиаторы.

«Всю зиму мерзли, многие заболели. Уже третий год мучаемся, помогите пожалуйста решить вопрос с теплом», — озвучила чаяния всего коллектива актриса Газиза Хасенова.

Корифеев театра волнует судьба молодых коллег. В надежде, что депутаты смогут помочь, они открыто говорят о проблемах.

«Я получаю 80 тысяч тенге, надбавку 30% мы отдаем молодым артистам. Ведь у них зарплата всего 50-60 тысяч тенге. Есть даже такие, кто получает всего 25 тысяч тенге. Многие без жилья. Как они, например, могут ипотеку оформить с такой заработной платой? Даже прожить невозможно!» — делится Сапар Утемисов, заслуженный артист РК, заслуженный работник культуры РК, обладатель ордена «Парасат».

Большой проблемой театра остается отсутствие профессионального режиссера.

А вот творческому коллективу областной филармонии повезло. Здесь все вопросы решают сообща. Одно НО. Руководство не заботится о внешнем виде самого здания, как внутри так и снаружи. Зрители видят и облупленные стены и неблагоустроенную территорию. Депутаты, сделав замечание, пообещали что все наболевшие вопросы не останутся без внимания. По ним будет работать депутатский корпус.

В русском и казахском театрах зимой холодно, существующих теплосистем недостаточно. В областном академическом казахском драматическом театре строители как попало перекрыли кровлю. Предусмотренных в ПСД теплоагрегатов не достаточно.

«Как объект принимали, непонятно! На строительство потрачено 3 миллиарда тенге. Подрядчики здание построили за половину суммы. И эта экономия аукнулась позже – теперь на решение проблемы отопления театра необходимо новое финансирование. Все проблемные вопросы по всем объектам культуры мы еще раз обсудим на постоянной комиссии. Постараемся найти выход их сложившейся ситуации», — отметили депутаты.

«Да, по теплосистемам в двух театрах мы с письмом выходили в областной акимат. Сейчас вот еще депутаты сами воочию убедились. Нужны деньги. Надеюсь, депутаты помогут», — добавил Ахметжанов, руководитель управления культуры.

В Южном регионе 730 объектов культуры. Из которых 423 библиотеки и 8 театров. К этому списку добавляется «Онтустик цирк». Конечно, на содержание этих объектов необходимы большие деньги. Но и от руководства и коллектива тоже зависит, как долго прослужит здание.

Шынар Оразова