В ЮКО из 518 млрд тенге оказались неосвоенными 158 миллионов.

В целом, главные показатели социально-экономического развития региона за прошлый 2017 год выполнены. Однако, снижение отмечается в перерабатывающем секторе, в количестве работающих субъектов крупного и среднего бизнеса, а также в численности самозанятых. Уменьшились показатели и в строительной сфере. Эти данные прозвучали на заседании постоянной комиссии областного маслихата.

В целом в ЮКО из 518 млрд тенге не освоены 158 млн.

Подсчитывает неосвоенные миллионы Абдисамат Оразов, и.о. председателя ревизионной комиссии по ЮКО: «55 млн не освоены управлением образования, 43 млн — управлением предпринимательства и туризма, по итогам второго квартала не освоены 212 млн тенге управлением сельского хозяйства, 14 млн — управлением финансов и управлением строительства — 6,5 млн тенге».

Главная причина не освоения — ошибки в планировании и координации. Депутаты призывают руководителей управлений заранее побеспокоиться об освоении бюджетных средств, чтобы в конце года не устраивать соревнования на предмет, кто потратит миллионы быстрей.

Оналбай Аяшев, депутат областного маслихата: «К кому-то уже приняли меры, я имею в виду руководителей этих управлений, которые допустили неосвоение средств. Сейчас сидят спокойно, затем начнут торопить всех, чтобы освоить средства».

Руководители управлений говорят, что и рады бы укладываться в срок, вот только сроки эти изначально не выполнимы. Например, на покупку протезов и слуховых аппаратов нужно время, так как их изготавливают не в Казахстане.

Мухтар Отаршиев, руководитель областного управления координации занятости населения и социальных программ: «Наш регион по численности населения и по количеству людей с ограниченными возможностями в стране в первых рядах. Деньги для обеспечения инвалидов необходимыми протезами, инвалидными колясками, слуховыми аппаратами выдают. Но бывает, что заказываем мы их в соседних государствах, так как в нашей стране их просто не изготавливают.

Это требует времени. Поэтому, если выделили деньги, нужно, чтобы для освоения ставили срок реальный. К примеру, коляски у нас инвалидам выдают на семь лет. Из-за плохого качества они ломаются быстро. В этот раз мы с управлением экономики и бюджетного планирования заказали коляски немецкие. По цене они дороже в три раза. Но я думаю, что скупой платит дважды. Ведь коляски для инвалидов не роскошь, а средства для передвижения, просто необходимость».

Шынар Оразова