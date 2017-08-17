Пять лет «КазТрансГаз Аймак» завышал сумму оплаты газа для 2 млн потребителей

АО «ҚазТрансГаз Аймақ» с 2012 года незаконно увеличивало сумму платы за газ. По решению суда двум млн потребителям будет возвращено 268 млн тенге, сообщает Informburo.

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК выявил многолетние незаконные начисления по плате за газ АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

Расследование показало, что газовая компания необоснованно начисляла поправочные коэффициенты потребителям товарного газа и применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями, сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

Антимонопольный орган возбудил административное производство и вынес предписание в отношении газовой компании о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса РК и устранении их последствий.

После пятимесячных судебных разбирательств газовую компанию привлекли к административной ответственности и обязали выполнить предписание антимонопольщиков.

«Обществу, в частности, было предписано прекратить незаконную практику начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям газа, а также осуществить возврат денежных средств, полученных от такого начисления, – начиная с июля 2012 года. Сумма наложенного на акционерное общество штрафа составила порядка 13,4 млн тенге, который к сегодняшнему дню выплачен в бюджет в полном объёме», – сообщили в пресс-службе комитета.

Двум млн потребителям будет возвращено примерно 268 млн тенге. По предписанию газовая компания должна выплатить эти деньги до 18 декабря текущего года.

Комитет обращает внимание потребителей, что в ближайшее время во всех регионах будут проведены пресс-конференции, где разъяснят порядок возврата денежных средств за незаконные начисления к плате за газ.