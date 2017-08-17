АО «ҚазТрансГаз Аймақ» с 2012 года незаконно увеличивало сумму платы за газ. По решению суда двум млн потребителям будет возвращено 268 млн тенге, сообщает Informburo.
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК выявил многолетние незаконные начисления по плате за газ АО «ҚазТрансГаз Аймақ».
Расследование показало, что газовая компания необоснованно начисляла поправочные коэффициенты потребителям товарного газа и применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями, сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.
Антимонопольный орган возбудил административное производство и вынес предписание в отношении газовой компании о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса РК и устранении их последствий.
После пятимесячных судебных разбирательств газовую компанию привлекли к административной ответственности и обязали выполнить предписание антимонопольщиков.
«Обществу, в частности, было предписано прекратить незаконную практику начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям газа, а также осуществить возврат денежных средств, полученных от такого начисления, – начиная с июля 2012 года. Сумма наложенного на акционерное общество штрафа составила порядка 13,4 млн тенге, который к сегодняшнему дню выплачен в бюджет в полном объёме», – сообщили в пресс-службе комитета.
Двум млн потребителям будет возвращено примерно 268 млн тенге. По предписанию газовая компания должна выплатить эти деньги до 18 декабря текущего года.
Комитет обращает внимание потребителей, что в ближайшее время во всех регионах будут проведены пресс-конференции, где разъяснят порядок возврата денежных средств за незаконные начисления к плате за газ.
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4 Комментариев Включено "Пять лет «КазТрансГаз Аймак» завышал сумму оплаты газа для 2 млн потребителей"
ОООО! Каждому потребителю вернут аж 130 тенге!
Почему все молчат про придуманные, ни на чем не основанные дифференциалы торговцев светом. Там ведь тоже самое
Пять лет чиновники были слепыми, глухими и немыми… теперь проверьте еще энергетиков, тепловиков и особливо ТОО Водные Ресурсы Маркетинг…. тарифы не реальные…. или опять глухие слепые и немые???? И чтоб проверяющие желательно были не из Шымкента….
По 134 тенге на каждого потребителя?