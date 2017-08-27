Решить свой жилищный вопрос в ЮКО становится все более реально

В Казахстане за годы независимости было принято несколько государственных программ строительства жилья. Все они так или иначе выполнили свои программные цели. Пожалуй, самой эффективной из них является программа «Нұрлы Жер».

Так ли это, мы решили лично удостовериться у заместителя руководителя управления строительства Южно-Казахстанской области Тохтара Усубалиева.

– Тохтар Оразович, напомните, пожалуйста, программные цели «Нұрлы жер».

– Для ответа на этот вопрос я напомню цитату президента нашей страны Нурсултана Назарбаева: «По моему поручению с этого года начинается реализация жилищной программы «Нұрлы Жер». Она направлена на решение важнейшей задачи – обеспечить жильем 1,5 млн. семей в предстоящие 15 лет».

Действительно, за последние 12 лет в Казахстане реализовано несколько жилищных программ, направленных на решение одной глобальной задачи – сделать жилье доступным. С течением времени неоднократно менялись условия, операторы, механизмы финансирования и направленность господдержки. Итогом всей этой работы стала программа «Нұрлы жер», в которую интегрированы все ее предшественники, включая жилищную часть «Нұрлы жол» и Программу развития регионов до 2020 года.

К слову, разработать «Нұрлы жер» президент страны поручил 9 сентября 2016 года, через несколько недель уже была готова ее концепция, а 30 декабря документ утвердили. Реализовать программу намечено в течение 15 лет. В программе заложены комплексные меры развития рынка жилья.

– Какие это меры?

– Прежде всего, это удешевление для частных застройщиков банковских кредитов за счет предоставления по ставкам вознаграждения субсидий через АО «Даму». Следующее – субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками второго уровня через АО «Казахстанская Ипотечная Компания», и продолжение строительства кредитного жилья акиматами за счет выпуска ценных бумаг для вкладчиков Жилстройсбербанка, на что будут повторно использованы ранее выделенные средства по «револьверному» принципу. Что же касается социально уязвимых слоев населения, то для них будет продолжено строительства арендного жилья, правда теперь уже без права выкупа.

В нашей Южно-Казахстанской области для реализации программы «Нұрлы жер» управлением строительства уже разработана и защищена перед главой региона концепция развития жилищного строительства на 2017-2021 годы.

– С чего вы начали эту работу? Что вас, быть может, удивило, озадачило?

– Мы начали с обзорного анализа, сравнив строительство жилья в 80-х годах с последними пятью годами. Выяснилось, что если в 1989 году в области жили 1 млн. 818 тысяч человек, то сейчас на миллион больше, а значит и потребность в жилье значительно увеличилась. Поэтому мы планируем в 2017 году построить и сдать в эксплуатацию 700 тысяч квадратных метров жилья. На начало года, в очереди на получение жилья стоят 87214 южноказахстанцев. Из них социальное жилье ждут 43156 человек, еще 44058 – вкладчики Жилстройсбербанка.

Кроме того, в очереди на получение земельного участка под ИЖС – 172821 человек. Основная цель программы «Нұрлы жер» – уменьшить количество очередников, запустив механизм строительства доступного жилья, все, что для этого необходимо, расписано там предельно четко.

Помимо удешевления ипотечного кредитования в виде субсидирования платежей в размере семи процентов, предусмотрено еще несколько вариантов обеспечения населения жильем. Один из них – стимулирование строительства жилья частными застройщиками. То есть, им будут выдаваться кредиты с субсидированной ставкой вознаграждения, что даст возможность подрядчикам продавать построенное ими жилье по более приемлемым ценам.

– А как выглядит эта картина в цифрах. Добавьте конкретики, пожалуйста.

– Относительно жилищного строительства. Утвержденный план по сдаче жилых домов со всех источников финансирования в 2017 году составляет – 550,6 тыс. кв. метров (8085 квартир), в том числе:

— арендное жилье для очередников местных исполнительных органов (МИО) – 111,2 тысяч кв. метров (2338 квартир);

— арендное жилье без права выкупа – 14,8 тыс. кв. метров (288 квартир);

— арендное жилье по линии АО «Байтерек», реализуемые по условиям АО «КИК» – 105,6 тыс. кв. метров (1784 квартиры);

— кредитное жилье МИО за счет выпуска ценных бумаг (облигаций) – 31,6 тыс. кв. метров (558 квартир);

— арендное жилье по линии ФН «Самрук-Казына» – 47,4 тыс. кв. метров (495 квартир);

— за счет частной собственности – 240,0 тыс. кв. метров (742 квартир).

За период январь-июль текущего года со всех источников финансирования сдано в эксплуатацию – 348,9 тыс. кв. м, 3123 квартир, что составляет 115,3% с аналогичным периодом прошлого года.

Область располагает возможностями сдать в эксплуатацию в текущем году – 700,0 тыс. кв. метров жилья.

– Сколько средств было выделено в этом году на эти колоссальные цели?

– В 2017 году из государственного бюджета выделено:

на строительство жилья – 18,5 млрд. тенге, на 1.08.2017 года при плане – 12 293,4 млн. тенге, освоено 100%;

на строительство инженерных коммуникаций – 8,5 млрд. тенге, на 1.08.2017 г. при плане – 4 542,4 млн. тенге, освоено 100%.

– Сколько это домов?

– В 2017 году в области по всем направлениям программы «Нұрлы жер» ведется строительство 226 многоэтажных жилых домов (737,6 тыс. кв. м, 10 879 квартир):

— за счет республиканского и областного бюджетов – 99 домов (197,5 тыс. кв. м, 3646 квартир);

— за счет национальных компании (АО «Байтерек», АО «Самрук-Казына») – 45 домов (170,2 тыс. кв. м, 2783 квартиры);

— за счет СПК «Шымкент» (домостроительные комбинаты) – 8 домов (30,1 тыс. кв. м, 352 квартиры);

— за счет частных застройщиков (коммерческое жилье) – 74 дома (339,8 тыс. кв. м, 4098 квартир).

– В скольких домах до конца года ожидаются новоселья?

– До конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию 115 домов (388,7 тыс. кв. м, 6375 квартир):

— Акиматом ЮКО (за счет республиканского и областного бюджетов) – 61 дом (157,5 тыс. кв. м, 2896 квартир);

— за счет национальных компании (АО «Байтерек», АО «Самрук-Казына») – 43 дома (166,2 тыс. кв. м, 2711 квартир);

— за счет СПК «Шымкент» (домостроительные комбинаты) – 6 домов (22,4 тыс. кв. м, 272 квартиры);

— за счет частных застройщиков (коммерческое жилье) – 5 домов (42,6 тыс. кв. м, 496 квартир).

– Есть переходящие объекты?

– Да. Строительство 111 домов (352,2 тыс. кв. м, 4528 квартир) перейдут на 2018 год. Все строительно-монтажные работы ведутся согласно графику производственных работ.

– Тохтар Оразович, что можете сказать по реализации пилотных проектов?

– В целях исполнения направления программы «Нұрлы жер» «Реализация индивидуального жилищного строительства» в области планируется осуществление пилотных проектов «Бозарык» и «Бозарык-2», на земельном участке 154 га, с привлечением инвесторов для строительства 905 коттеджей. На сегодняшний день проводятся работы по разработке ПСД. Данный проект будет реализовываться в едином архитектурном стиле через единого застройщика. Смысл этого прост – не дать частному сектору испортить внешность города-миллионника, придать микрорайону единый архитектурный стиль. Если проект окажется удачным, то его опыт будет применяться и в дальнейшем.

Построенные дома будут реализованы гражданам, состоящим в очереди на получение земельного участка под ИЖС. Стоимость строительства 1 кв. метра жилья не должна превышать 120 тыс. тенге (без учета стоимости инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ). При реализации построенного дома в общую стоимость включаются затраты на ИКИ. Все условия участия в проекте отражены в программе «Нұрлы жер».

Помимо этого, в населенном пункте Алтынтобе, Абайского района города Шымкента на участке 400 га планируется начать строительство микрорайона «Алтынтөбе Villadge». В настоящее время заключен трехсторонний меморандум между областным акиматом, ТОО «Рауан» и иностранной компанией «BITonFLY Social Media Application Management LLC». Проводятся работы по оформлению земельного участка как под жилищное строительство.

– Наиважнейшая тема – строительство инженерной инфраструктуры…

– Согласен. В районах и городах области ведутся строительство 20 объектов (общая протяженность 641,9 км). По итогам года планируется сдать в эксплуатацию 8 объектов, что даст возможность обеспечить инженерной инфраструктурой 5703 участков. Планируется сдать в эксплуатацию 411,8 км инженерных сетей. Все строительно-монтажные работы ведутся согласно графику производственных работ.

– Интересно узнать о планах на 2018 год.

– В 2018 году со всех источников финансирования планируется вести строительство 311 жилых домов (855,1 тыс. кв. м, 12 446 квартир):

— Акиматом ЮКО (за счет республиканского и областного бюджетов) – 179 домов (401,8 тыс. кв. м, 6796 квартир);

В том числе кредитных домов за счет выпуска ценных бумаг – 20 домов (121,1 тыс. кв. м, 2008 квартир), арендных домов – 159 домов (280,7 тыс. кв. м, 4788 квартир);

— за счет национальных компании (АО «Байтерек», АО «Самрук-Казына») – 2 дома (4,0 тыс. кв. м, 72 квартиры);

— за счет СПК «Шымкент» (домостроительные комбинаты) – 4 дома (15,1 тыс. кв. м, 176 квартир);

— за счет частных застройщиков (коммерческое жилье) – 126 домов (434,2 тыс. кв. м, 5402 квартиры).

– Это те самые переходящие объекты?

– Да, все вышеперечисленные дома являются переходящими с 2017 года, а также дома, проектно-сметная документация которых находятся на стадии разработки и на рассмотрении государственной экспертизы.

В настоящее время в области проводится работа по реализации направления программы «Нұрлы жер» «Стимулирование строительства жилья частными застройщиками».

В целях стимулирования предложения со стороны частных застройщиков проводится работа по созданию регионального координационного совета (РКС).

Итак, надо чтобы южане уяснили – решить свой жилищный вопрос, разумеется, в том или ином варианте, становится все более и более реально.

Фарида Шарафутдинова