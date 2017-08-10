Сарыагашский район ЮКО держит печальное лидерство по ДТП

В Сарыагашском районе прошла массовая акция по профилактике ДТП. Сотрудники районной прокуратуры совместно с молодежью Сарыагаша вышли на дороги с листовками, которые раздавали водителям. Во время акции молодежь призывала водителей быть бдительнее на дорогах.

Не обошли стороной и пешеходов, которые также становятся виновниками ДТП. За текущий год в районе произошло 127 ДТП, в которых 24 случая с летальным исходом, около двухсот человек получили травмы разной степени тяжести.

По словам прокурора Сарыгашского района такие мероприятия теперь будут проводиться регулярно, совместно с полицейскими планируют проводить разъяснительные работы с каждым водителем. К слову, Сарыагашский район — лидер по сводкам ДТП.

«Через наш район идет большой поток автомобилей. И не только в города Казахстана, но и за пределы страны, — рассказывает прокурор Сарыагашского района Нуржан Боранбаев. — Трасса «Шымкент-Ташкент» печально знаменитая, дорожно-транспортные происшествия там случаются чуть ли не ежедневно. Мы тут провели статистику, которая на самом деле страшная, в военное время так люди не гибнут! Мы провели несколько акций и заметили, что результат есть. Отрадно, что к прокуратуре подключилась и наша молодежь. Ребята в свободное время присоединяются к акции. И сами стали внимательнее на дорогах: как в качестве водителей, так и пешеходов».

Молодежь Сарыагаша теперь регулярно проводит онлайн-акции, снимает социальные ролики. Ребята планируют создать свой добровольческий патруль совместно с районной прокуратурой Сарыагаша.