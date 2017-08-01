Шымкентцы отказываются сотрудничать с мусоровывозящей компанией

Жители восьми микрорайонов Каратауского района Шымкента отказываются от сотрудничества с компанией ТОО «ЭкоТрансстрой» — ответственной за вывоз ТБО. Причиной отказа от сотрудничества послужило невыполнение компанией обязательств прописанных в договоре.

Жители выяснили: на восемь микрорайонов у компании всего три машины!

Больше месяца мусор в микрорайоне «Кайтпас» разлагается под палящим солнцем. ТОО «ЭкоТрансстрой» исправно занималось сбором денег за вывоз ТБО. Выполнять свои обязательства руководство ТОО почему-то не торопилось.

«Вы посмотрите, что творится на наших улицах! — показывают район местные жители, — Пройти невозможно, вонь стоит невыносимая! И это не только на нашей улице, но и на других. Мусор месяцами не вывозят. Вечером собаки разбрасывают, на утро люди собирают опять все в кучи…»

Когда от смрада стало невозможно выйти на улицу, жители микрорайона стали обрывать телефоны различных городских инстанций. Тут-то и выяснилось, что никто помочь горожанам, по уши погрязших в мусоре, не может.

Горы мусора скопились не только в микрорайоне «Кайтпас». Жители «Тассая», «Таскена», «Достыка», «Мартобе», «Бозарыка» и «Турана» погрязли в отходах. Только ТОО «ЭкоТрансстрой» своей вины в этом не видит. В компании уверяют, что их машинам ограничили въезд на мусорный полигон.

Правда, вот диспетчер, регистрирующий машины на мусорном полигоне, рассказывает, что доступ к свалке у ТОО свободный.

Ерлан Сабдибеков, диспетчер: «Машины ЭкоТранса» приезжают почти каждый день. Но всегда по-разному, то одна, то две машины. Бывает, что приезжают и пять раз в день. Но ни одна из них полной не приезжает…»

В связи с невыполнением обязательств, аксакалы восьми микрорайонов после согласования вопроса с жителями, решили отказаться от услуг данной компании.

Айтжан Шоланов, председатель совета ветеранов Каратауского района Шымкента: «Мы провели собрание, но внятного ответа директор предприятия дать не смог. Выяснилось, что данная компания не может обслуживать сразу восемь микрорайонов, так как у них имеется всего три мусорные машины!!! В связи с этим и было принято решение отказаться от услуг данной компании.

Теперь порядка 43 тысяч абонентов намерены заключить договор с компанией, занимающейся вывозом ТБО с выгодой для себя. И подобных компаний в этой части города не мало — семь.