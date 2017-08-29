Силовики ЮКО провели спортивный турнир на кубок акима области

В Шымкенте прошел спортивный турнир на кубок акима ЮКО, который объединил команды правоохранительных органов, специальных подразделений и силовых структур области.

Турнир силовики посвятили дню Конституции. В спортивных состязаниях приняли участие 24 команды. Открыл турнир начальник ДВД Южно-Казахстанской области полковник полиции Ж. Сулейменов, который поздравил всех участников с наступающим праздником Днем Конституции и пожелал командам успехов и спортивных побед.

По итогам двух дней спортивных состязаний в упорной и зрелищной борьбе первое место по волейболу досталось команде ДКНБ по ЮКО, второе место завоевала команда ДВД ЮКО, а третье место заняла команда Областного суда.

В соревновании по мини-футболу лучшей оказалась команда ДВД ЮКО. Второе место заняла команда КНБ по ЮКО. Третье место досталось команде ДЧС по ЮКО.

В завершении турнира всем победителям вручили грамоты, кубки, медали и ценные подарки, в том числе победителям в различных спортивных номинациях.

Пресс служба ДВД ЮКО