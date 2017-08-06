Спасатели предупреждают об очередном витке сильнейшей жары. Оперативная служба ДЧС ЮКО распространила штормовое предупреждение для жителей области — 7 августа на территории Южного Казахстана ожидается повышение температуры до 42 градусов выше ноля.

7 августа в Шымкенте специалисты РГП «Казгидромет» прогнозируют 37-38 градусов выше ноля днем и 25-25 градусов тепла ночью. Ветра и облачности не ожидается.

К предупреждению об опасности жары присоединились и медики региона. Врачи предупреждают южноказахстанцев без большой надобности не выходить из дома. Голову на улице обязательно прикрывать головным убором, при себе иметь емкость с водой.

К слову, десять государств Европы ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары, сообщает Европейская сеть метеослужб Eumetnet. По данным службы, на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении. Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.