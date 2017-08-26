У нелегальных перевозчиков в ЮКО будут конфисковывать транспорт

Одной из причин высокой аварийности на автодорогах ЮКО являются нелегальные перевозки пассажиров. К такому мнению пришла транспортная прокуратура области.

Водители пассажирских автобусов, совершающие нелегальные рейсы, перед выходом на маршрут не проводят технический осмотр транспорта, являются злостными нарушителями скоростного режима, допускают грубое нарушение правил дорожного движения. Кроме того нелегальные извозчики не платят налоги.

Прокуроры транспортной прокуратуры провели детальный анализ ситуации с нелегальными пассажирскими перевозками и пришли к выводу, что эта сфера совершенно не контролируется уполномоченными органами.

Галым Орынбекулы, транспортный прокурор: «Не ведется никакой системной работы по пресечению нелегальных перевозок. Уполномоченные органы полностью отстранились от этой проблемы!»

Для решения вопроса транспортная прокуратура разработала комплекс мер. Так, с 15 августа начались рейды специальной мобильной группы, выявляющей нелегальных перевозчиков. За это время к административной ответственности привлечено уже больше 30 водителей, не имеющих разрешение на пассажирские перевозки.

Прокуроры предупреждают, что такие рейды продлятся до конца года, и нарушителей будут не только штрафовать, но и конфисковывать автобусы.

Галым Орынбекулы, транспортный прокурор: «Мы призываем нелегальных перевозчиков обратиться в уполномоченные органы за получением разрешительных документов, либо официально устроиться в фирмы, легально занимающиеся пассажирским извозом».

Кроме карательных действий, планируется увеличить частоту рейсов легальных перевозчиков, повысить качество обслуживания и безопасности, а заодно и увеличить поступления в бюджет.

Ели все это удастся осуществить, то пассажиры скажут только спасибо.

Не снимая ответственности с нелегальных извозчиков стоит отметить, что не редко аварийные ситуации и аварии с жертвами и пострадавшими допускают и водители вполне официальных фирм перевозчиков.

Данил Шемратов