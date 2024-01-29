Говорят по телефону и не пристегиваются: нарушения водителей автобусов

Водители автобусов в Шымкенте оказались злостными нарушителями правил дорожного движения.

В городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Всего за два дня водители общественного транспорта 268 раз нарушили правила дорожного движения. Неизвестно сколько еще нарушений не попали в поле зрения полицейских и камер видеонаблюдения.

«Чаще всего водители разговаривают за рулем по телефону, не пристегивают ремни безопасности и нарушают правила маневрирования и перевозки пассажиров. В отношении водителей были административные протоколы», — говорит Талгат Данебеков, заместитель командира полка патрульной полиции ДП г. Шымкента.

Шымкентцы говорят, в общественном транспорте безопасно они себя не чувствуют. Некоторые водители кроме игнорирования правил дорожного движения, не соблюдают культуру поведения с пассажирами.

«Иногда за руку хватают спрашивают ты оплатила, оплатила?», — говорит жительница Шымкента.

«Водители разговаривают по телефону, потому что они отвлекаются. Они одной рукой держат а другой ведут автобус», — говорит горожанка.

«Бывает резко тормозят и резко трогаются, сейчас не очень много, но ведут разговоры по телефону», — говорит житель города.

Эксперты говорят, одних профилактических бесед мало. Водители должны проходить полноценное обучение, чтобы знать правила дорожного движения и как вести себя с пассажирами. Сейчас в стране кадровый дефицит водителей автобусов. Именно поэтому многие не боятся увольнения и нарушают ПДД, даже зная что штраф будут платить сами.

«Сами водители ведут себя очень нагло, они чувствуют свою неприкосновенность, потому что их не так тяжело уволить, если мы их всех уволим некому будет водить. Надо пересмотреть законы, подход к водителям, улучшать базу обучающую. Сегодня практически отсутствуют какие-то профилирующие колледжи, которые выпускают готовых водителей», — говорит Арсен Шакуов, председатель алматинского филиала профессионального союза водителей общественного транспорта .

Чтобы сесть за руль общественного транспорта нужен пятилетний стаж. Он есть не у всех водителей. Специалисты говорят, стаж нужно сокращать, но взамен готовить профессиональных водителей, прошедших стажировку в течение нескольких месяцев. В прошлом году в стране произошла череда дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Аварии унесли сразу несколько человеческих жизней.