В Казахстане растет тяжесть производственных аварий

Люди получают травмы и гибнут. Многие эксперты предполагают, все дело в том, что процедуры проверок упрощаются в угоду бизнесу.

Казахстанцы стали чаще получать серьезные травмы на производствах. В прошлом году в результате 21 аварии пострадали 108 человек, 56 из них погибли. Чаще всего работники получают увечья на объектах угольной отрасли, там в прошлом году пострадал 51 человек, семеро погибли.

За последние 10 лет на опасных производствах было зарегистрировано 244 аварии. Чаще всего на грузоподъемных механизмах — 54 случая, в горнорудной отрасли — 40 аварий и нефтяной — 42 случая. Трагедии также случаются в угольной, газовой, а также химической и нефтехимической отрасли.

В Шымкенте за 7 месяцев прошлого года производственные травмы получили 16 человек. Из них трое погибли, еще столько же отделались легкими травмами, а 10 человек получили серьезные увечья. В этом году пострадавших меньше — 9 человек, большинство в легкой степени. Одна из причин — дорожно-транспортные происшествия. В одной машине могут находиться сразу несколько работников.

«Работники получают травмы при строительстве, бывают случаи, с высоты падали. Есть случаи в бюджетных организациях: школах и медицинских организациях. В прошлом году, когда ограбили оружейный магазин, пострадали два человека», — говорит Альжан Мамадалиев, руководитель отдела управления государственной инспекции труда г. Шымкента.

Основная причина подобных случаев — нарушение правил охраны труда и безопасности. Облегчаются условия ведения бизнеса, упрощаются процедуры проверок. В ущерб безопасности работников лоббируются интересы бизнеса, говорят эксперты. Там, где можно приостановить деятельность предприятия для устранения пробелов в безопасности, ограничиваются штрафом.

«Штраф для крупного градообразующего предприятия несопоставим, он может легко отделаться штрафом и продолжать нарушать правила охраны труда и безопасности. Первое, что нужно сделать государству, это усилить систему государственно-надзорной деятельности», — говорит Муслим Хасенов, ассоциированный профессор MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY, PHD по юриспруденции.

Эксперт говорит, несколько лет назад в результате реформы отменили плановые проверки предприятий. Теперь предпринимателей уведомляют о них за месяц до инспекции. Это, уверены специалисты, дает бизнесменам фору, чтобы исправить недочеты, а затем нарушать и дальше, до следующего уведомления о грядущей проверке.