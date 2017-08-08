В инфекционных больницах Шымкента большой наплыв пациентов. Случаи пищевых отравлений участились в разы. Госпитализируют как взрослых, так и детей. У всех разные степени кишечных расстройств. В болезнях малышей чаще всего виноваты родители.

Главное, не забывать об элементарных мерах профилактики, советуют медики, иначе долгожданное лето обернется «отдыхом» в больничной палате.

Плохо вымытые овощи и фрукты, скоропортящаяся на жаре еда, уличные перекусы. Как итог — желудочно-кишечные инфекции и вы уже на больничной койке. Сложнее пищевое отравление переносят дети.

О желудочном расстройстве сына Молдыр вспоминает с ужасом. Арбуз ели все, но только мальчику стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую помощь. Неделю ребенок лежал под капельницами.

Молдыр, мама маленького пациента: «Мы лежали в больнице 5 дней, получали два раза в день лекарства и капельницы. Привезли нас на скорой помощи из дома. У сына болел живот и температура была сорок. Но, слава Богу, сейчас все хорошо».

Бахчевые — не единственные виновники отравлений. Кишечную инфекцию можно подхватить, употребив йогурт или другие молочные продукты. Достаточно на некоторое время нарушить температурный режим хранения и острое расстройство кишечника вам гарантировано.

Зарипа Амангельдыкызы, заместитель главного врача инфекционной больницы Шымкента: «Пюре готового заводского приготовления при условии, что они неправильно хранились, транспортировались, тоже могут быть причиной отравления. Отравиться можно самсой и пирожками, которые продаются в общественных местах, на базарах. Ведь срок хранения их недолгий, с учетом того, что жарко».

Инфекционисты бьют тревогу по поводу заболеваний совсем маленьких детей. Врачи считают недопустимым кормить детей так, как это делают некоторые мамы.

«Вообще бутылки у детей не должно быть! Поить детей нужно из ложечки, постарше — из бокала. А у нас что делают?!!! Когда остается смесь или кефир в бутылочке, доливают потом кефир, подогревают в микроволновке и опять дают ребенку…» — возмущена Зарипа Амангельдыкызы.

Чтобы обезопасить себя от отравлений врачи настоятельно рекомендуют соблюдать элементарные правила гигиены, условия хранения продуктов и стараться есть только свежеприготовленную пищу.

Зарина Шарипова