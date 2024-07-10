Лето на пике. Как уберечься от ОКИ?

Друзья на выходные собрались с ночевкой на Шардаринское водохранилище. «Дикарями». Рада за них, но и тревожно: ладно комары искусают, но что есть будут? На жаре продукты быстро портятся. В этом и минус лета – угроза пищевых отравлений.

В разных точках Шымкента стали торговать дынями и арбузами – начинается сезон. В кафе и ресторанах стало больше посетителей: люди не хотят готовить дома – жарко. Как избежать кишечных отравлений, об этом РАБАТ беседует с врачом городской инфекционной больницы управления здравоохранения г. Шымкента Балхадишой ОРАЗКЕЛЬДИЕВОЙ.

– Балхадиша Оразкелдиевна, что нужно знать о кишечной инфекции и как от нее защититься?

– Даже когда вы относительно здоровы, у вас ничего не болит, ваш организм ежедневно подвергается множественным микробным атакам. Их успешно отражают ваш иммунитет и специфические механизмы защиты. К примеру, для нейтрализации кишечных инфекций предусмотрены бактерицидная слюна, соляная кислота желудочного сока, полезные бактерии микрофлоры.

– Тогда почему мы все-таки заболеваем?

– Часто возбудители болезни оказываются сильнее нашей иммунной системы. Ежегодно в мире фиксируется до 1,5 миллиарда случаев острых кишечных инфекций (ОКИ).

С начала 2024 года в городскую инфекционную больницу Шымкента с ОКИ обратились 250 человек, в том числе 190 детей и 60 взрослых.

– Такая цифра кошмарная…

– От заражения не застрахован никто, но наиболее восприимчивы к возбудителям маленькие дети с несовершенной иммунной системой, взрослые с иммунодефицитом, пожилые люди с ослабленным иммунитетом.

В отличие от пищевых отравлений, при которых кишечные симптомы вызывают бактериальные эндотоксины, попавшие в организм вместе с едой, ОКИ развиваются из-за живых микробов, проникших в кишечник.

– Знаю, что вы и этих микробов классифицируете…

– Возбудители делятся на четыре группы. Первая группа – патогенные бактерии. Бактериальную дизентерию (шигеллез) вызывают грамотрицательные бактерии шигеллы, сальмонеллез – сальмонеллы, кампилобактериоз – кампилобактеры, эшерихиоз (коли-инфекцию) – эшерихии, иерсиниоз – иерсинии. К более редким бактериям сегодня относят палочку брюшного тифа и вибрион холеры.

Вторая группа – это РНК-содержащие вирусы. Лидер группы – ротавирус, поражающий каждого второго ребенка в возрасте до пяти лет. Второе место делят энтеровирусы, коронавирусы, аденовирусы – энтеровирусные, коронавирусные, аденовирусные инфекции, протекающие в кишечной форме.

Третья группа – простейшие одноклеточные паразиты. Самые распространенные возбудители протозойных инфекций – дизентерийные амебы, вызывающие амебиаз, а также лямблии (лямблиоз).

И, наконец, четвертая группа – это условно-патогенная флора. Микробиота кишечника на 95% состоит из облигатной флоры – полезных бифидобактерий и лактобактерий.

Оставшиеся 5% – это условные патогены факультативной флоры – потенциальные возбудители заболеваний. Если соотношение микроорганизмов (95:5) меняется, то факультативные бактерии начинают проявлять агрессию и провоцировать кишечный синдром. Наиболее яркие представители условно-патогенной флоры – стрептококки, клебсиеллы, стафилококки, синегнойная палочка, клостридии, кандиды.

Несмотря на разное происхождение, всех возбудителей объединяют две способности. Они синтезируют эндотоксины и экзотоксины, отравляющие органы ЖКТ, а также некоторое время сохраняют жизнеспособность в окружающей среде, что повышает их контагиозность. Однако большинство бактерий чувствительны к кипячению, хлорсодержащим дезинфекторам и спиртовым антисептикам.

Из 23 тысяч обратившихся с начала года в ГИБ человек были госпитализированы 9 500 человек, в том числе 7 705 детей.

– Так как мы все-таки заражаемся?

– Первичный источник инфекции – зараженный человек. Для бактериальных ОКИ характерен фекально-оральный путь инфицирования – через зараженную еду, воду, реже предметы быта. Нередко у носителя есть заболевание с активным нагноением слизистых оболочек и кожных покровов (фурункулез, гнойная ангина или стрептодермия).

Вирусная кишечная инфекция чаще передается контактно-бытовым и аэрогенным (воздушно-капельным) путями. В первом случае вирус попадает в организм через рукопожатие или контаминированную поверхность. Во втором случае мельчайшие частички вируса можно случайно вдохнуть при близком общении с больным человеком, если он чихает или кашляет. Не исключен и фекально-оральный путь передачи вирусной инфекции, поскольку вирусы выделяются не только с мельчайшими каплями слюны, но и с экскрементами.

– То есть это еще одно ярчайшее напоминание о том, что «все в наших руках, поэтому мыть их надо как можно чаще».

– Совершенно верно, основная причина заражения – несоблюдение элементарных правил гигиены. Прежде всего – пренебрежение мытьем и обработкой рук антисептиками. Именно через грязные руки возбудители инфекционных болезней попадают в рот и кишечник. Патогенная нагрузка настолько мощная, что защитные механизмы просто не справляются.

– Врачи при упоминании ОКИ чаще всего вспоминают про сезонность…

– Это действительно так. Эпидемическим вспышкам ОКИ свойственна сезонность. Для бактериальных возбудителей это период с мая по сентябрь, поскольку наиболее «комфортно» бактерии себя чувствуют в теплой среде. С наступлением жары микроорганизмы быстро обсеменяют фрукты, овощи, активно размножаются в продуктах питания. Более всего этому подвержены скоропортящиеся кисломолочные, мясные продукты, плодово-ягодные напитки.

– А еще ОКИ можно подхватить, купаясь в водоеме или бассейне.

– А все потому, что в теплое время года из-за сброса хозяйственных вод в открытые водоемы, а также из-за недостаточного благоустройства пляжей общественными туалетами при купании повышается опасность водного заражения.

Осенью вместе с похолоданием на смену бактериям приходят вирусы. Особую активность проявляет ротавирус, из-за которого нередко закрывают на карантин детские дошкольные учреждения.

– Почему дети чаще заражаются ОКИ?

– На то есть две причины. У детей нет специфического иммунитета и гораздо ниже кислотность желудочного сока. При возникновении риска инфицирования взрослая иммунная система будет бороться с возбудителем, а ребенок «подхватит» инфекцию с вероятностью 99%.

В детских коллективах вероятность заражения повышается в разы (через общие игрушки, посуду, предметы обихода). Дети болеют тяжелее.

– Как развивается болезнь?

– Механизм развития ОКИ – патогенез – основан на воспалительной реакции. При бактериальной этиологии разрушается муциновый слой, защищающий эпителий кишечника от агрессивных пищеварительных соков и ядовитых веществ. Для вирусной ОКИ более характерны снижение ферментативной активности, повышение в просвете кишки уровня дисахаридов, нарушение обратного всасывания воды и минеральных соединений.

В обоих случаях возбудители меняют состав микробиоты: полезные бактерии погибают в борьбе с инфекционными агентами, а факультативная флора начинает активно размножаться, усиливая интоксикацию и воспаление кишечника.

– Острые кишечные инфекции как-то подразделяются?

– Да, ОКИ классифицируют по этиологии: бактериальные, вирусные, протозойные. По тяжести клинического течения – легкая, среднетяжелая и тяжелая стадии. По диссеминации возбудителей – локальная (в пределах ЖКТ) и генерализованная формы.

– Переходим к самому важному для нас: каковы симптомы ОКИ?

– Инкубационный период непродолжительный. Для размножения бактерий и репликации вирусов, попавших в кишечник, требуется всего два-три дня. При благоприятных условиях острая фаза болезни продолжается 10-14 дней – столько, сколько держатся температура и желудочно-кишечный симптом. При адекватной терапии период выздоровления длится около 14 дней. Антитела, выработанные организмом после перенесенной кишечной инфекции, довольно неустойчивы, то есть не исключены и последующие заражения.

– А симптомы какие?

– Ну, это знакомая многим взрослым триада симптомов: диарея, тошнота, повышение температуры. В первую очередь они указывают на кишечную инфекцию. Признаки заражения проявляются остро. Специфические желудочно-кишечные симптомы зависят от вида инфекции.

Сальмонеллез – фебрильная температура, обильная рвота, адинамия (резкий упадок сил, мышечная слабость), боли в животе, жидкий стул цвета хаки с вкраплениями слизи и крови.

Шигеллез – схваткообразные боли в левой подвздошной области живота, высокая температура, озноб, судороги, диарея от шести до 15 раз в сутки. Каловые массы содержат примеси слизи, иногда кровь.

Эшерихиоз – гипертермия (повышение температуры тела), водянистый желтый стул, рвота, острые кишечные боли, сухость кожи, быстрое развитие обезвоживания (дегидратации).

Стафилококковая инфекция – рвота, гипертермия, резкие боли в животе, многократная диарея, зеленоватый кал слизистой консистенции.

Ротавирусная инфекция – респираторные симптомы (ринорея – водянистые выделения из полости носа, кашель, першение в горле), понос до 8-10 раз в сутки, повышенная температура, пенистые каловые массы.

Вид инфекции определяется лабораторным путем: бактериоскопия и бактериологический посев кала на бактерии, ПЦР-тест крови на вирусные инфекции и так далее.

– Как лечатся ОКИ?

– Терапия ОКИ ведется сразу в нескольких направлениях. Первое – это уничтожение бактерий. Второе – детоксикация. Третье – пероральная регидратация, восстановление водно-электролитного баланса, восполнения потери жидкости. Четвертое – нормализация стула, остановка диареи. Пятое – восстановление баланса кишечной микрофлоры. И шестое – диетотерапия. Она назначается сразу же для снижения нагрузки на пищеварительную систему.

– Можно об этом поподробнее?

– Запомните основные принципы:

* кулинарная обработка продуктов – варка, пар, тушение;

* трехчасовые перерывы между приемами пищи;

* постепенное увеличение порций;

* температурный режим блюд – от 15 до 50 градусов;

* ограничение соли.

Из меню исключают хлеб, выпечку, жирную рыбу и мясо, рыбные и мясные консервы, грибы, сырые овощи, фрукты, ягоды, колбасные изделия и копчености, бобовые культуры, фастфуд, пельмени, любые соусы и приправы.

– Как не заразиться ОКИ?

– Правила профилактики острых кишечных инфекций универсальны. Их надо не просто запомнить, но и придерживаться круглогодично. Итак: прежде всего надо соблюдать принципы хранения продуктов. Проверять сроки годности при покупке. Тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи и зелень. Пить только кипяченую или минеральную воду.

Не покупайте продукты в сомнительных торговых точках! Постарайтесь не контактировать с друзьями, соседями при подозрении у них ОКИ, ограничьтесь общением по телефону. Чаще мойте руки, по возможности обрабатывайте их антисептиками. Важно! Прививайте детям основы личной гигиены. Проводите регулярную дезинфекцию жилых помещений.

Поддерживайте высокий уровень защитных сил организма – принимайте витамины для иммунитета.

Справка Рабата

Городская инфекционная больница расположена по адресу: г. Шымкент, 15 мкр., ул. Жибек жолы, 1/1.

Телефоны: 8 (7252) 49-03-09 (приемная), 43-02-99, 49-00-77 (главный врач).

– Благодарю за разъяснения.

Фарида Шарафутдинова