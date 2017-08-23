В ночь с 24 на 25 августа в большей части Шымкента не будет воды. ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» оповещают об отключении воды на отдельных улицах города в связи с профилактическими работами.

с 23:00 24 августа до 6:00 25 августа воды не будет в домах по проспекту Кунаева, улицам Ташенова, Шаймерденова, Верещагина, Туркестанской, Иляева, Желтоксан, Казыбек би, Байтурсынова, Аль-Фараби, Гоголя, Диваева, Алпысбаева, Калдаякова, Макталы, Интернациональной, Курманбекова и улицы Абая.

Так же вода будет отключена на отрезке Темирлановского шоссе от улицы Мангельдина до Катын копра, на улице Желтоксан от ул. Рыскулова до проспекта Момышулы, микрорайоны 3,4, отделение Тельмана, 112 квартал, м-он Малый Самал, ул. Рыскулова от Центрального стадиона до ул. Утеген батыра, а так же улицы Жолдасбекова, Тяжева, Сасбукаева, Крегера.

Горводоканал приносит свои извинения за временные неудобства.