В РК будут наказывать за религиозные браки без регистрации

В Казахстане хотят наказывать за религиозные браки без регистрации. Такая норма предусмотрена в законопроекте, который этой осенью поступит на рассмотрение в Мажилис, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах заседания правительства министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев отметил, что проект закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях должен быть принят в Казахстане до конца этого года. Одна из норм в законопроекте касается заключения брака.

«Регулирование института брака, порядка заключения брака. Насчет брака имеется в виду, что сейчас иногда брак заключается только по религиозным обрядам, без регистрации в органах ЗАГСа. Это по закону не допускается. Чтобы этого избежать, воспрепятствовать этому, планируется внесение дополнений в законодательство. То есть может усилить ответственность для тех, кто заключает браки по религиозным обрядам, не регистрируя их в органах госрегистрации», — сообщил журналистам министр Нурлан Ермекбаев.

Он отметил, что в законопроекте отражены и другие вопросы, касающиеся вопросов религиозного образования и ношения одежды верующими.

«Регулирование вовлечения несовершеннолетних в религиозную деятельность. Речь идет о внешних признаках деструктивных идеологических и религиозных течений. Это может быть фашистская свастика, например, это могут быть атрибуты каких-то националистических расистских организаций», — резюмировал министр по делам религий и гражданского общества РК.