Сенат Парламента принял закон, направленного на борьбу с насилием в отношении детей, передает Tengrinews.kz.

Депутаты приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка».

Он предусматривает поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, а также в Кодексы об административных нарушениях, здоровье народа и системе здравоохранения, о браке и семье.

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают ужесточение ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних путем увеличения сроков лишения свободы. По данным статистики, за пять лет жертвами насильственных действий стали 4 740 детей.

«Усиливается уголовная ответственность за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Это касается наказания за изнасилование и насильственные действия в отношении несовершеннолетних со стороны родителей, отчима, мачехи, педагогов, опекунов. Предусматривается наказание по этим статьям в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет. Ужесточено наказание за изнасилование в отношении малолетних», — сообщили в Сенате.

Закон также предусматривает норму: в отношении осужденных по данным статьям в обязательном порядке будет вводиться пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

«Законопроектом также переведены в КоАП нормы о правонарушениях, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, приведших к негативным последствиям, что дает возможность реализации принципа неотвратимости наказания. Второе, введена административная ответственность за несообщение работниками образования, здравоохранения либо социальной защиты населения в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними либо в отношении них действий и бездействия, содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью», — сообщила депутат Мажилиса Парламента Светлана Бычкова.

Законопроект будет направлен в Администрацию Президента и вступит в силу в случае подписания Главой государства.

Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что «участившиеся случаи насилия и издевательств в школах — это упущение в работе всех госорганов.

Нельзя больше закрывать глаза на эту проблему, нужны системные меры».