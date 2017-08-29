В РК за посещение религиозных учреждений в рабочее время могут наказать

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев заявил, что в трудовом законодательстве может появиться наказание за оставление рабочего места ради посещения религиозных учреждений, сообщает total.kz.

Нурлан Ермекбаев напомнил, что уже в действующем Кодексе этики государственного служащего предусмотрено, что государственный служащий не должен публично демонстрировать свою принадлежность к той или иной религии. Кроме этого, в Кодексе о труде предусмотрена норма, что любой сотрудник любого учреждения должен находиться на своем рабочем месте и выполнять свои служебные обязанности.

«Поэтому вопрос посещения мечетей, церквей, других религиозных учреждений в рабочее время лежит в плоскости этики государственного служащего и в плоскости соблюдения трудового законодательства. Но есть предложение, чтобы ввести какую-то ответственность за нарушение этического кодекса. Для того чтобы была ответственность, необходимо такую норму, такое требование закрепить в законе. Если это нужно, то это будет сделано. Сейчас этот вопрос обсуждается», – сказал министр.

Также он пояснил, что в проекте нового закона говорится, что не допускается оскорбление религиозных чувств кого-либо, а также атеистических убеждений.

«Но это дополнение об атеистических убеждениях, потому что есть международный акт о гражданских и политических правах, к которому Казахстан присоединился еще в 2005 году. И там дословно есть формулировка, что все государства, которые участвуют в международном акте, обязаны обеспечивать защиту как религиозных чувств, так и атеистических убеждений граждан», – добавил министр.

Что касается звона колоколов и чтения намаза, то, по словам министра, есть требования по громкости звуков в определенное время, поэтому в ночное время громкость не должна превышать определенного уровня.

«Это требование единое для всех, для религиозных праздников, салютов. Это должно соблюдаться», – напомнил Нурлан Ермекбаев.