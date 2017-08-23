В Сайрам-Угамском национальном парке прошел фестиваль «ЭтноАртФест»

В живописнейшем месте Сайрам-Угамского национального парка прошел пятидневный туристический фестиваль — «ЭтноАртФест». Жители области и гости фестивали смогли прочувствовать весь колорит народов Казахстана и насладиться красотами ЮКО.

Фестиваль организовали представители казахстанского национального географического общества, совместно с «Ontustik Tourism Center» и федерацией альпинизма и спортивного туризма области. Главное туристическое событие этого года открыли больше 10 этнокультурных центров города.

В национальных костюмах, при полном параде этнокультурные центры города встречали гостей фестиваля «ЭтноАртФест». Представители каждого этнокультурного центра подготовили свою красочную концертную программу. Узбекский национальный центр, например, показал зрителям фестиваля древнюю традицию народа — свадебный обычай келин салом.

Национальные песни, танцы, обычаи — все то, что может показать материальную и духовную культуру народа, подготовили больше 10 этнокультурных центров города.

Вкусным угощением праздника стали национальные блюда. Корейский кимпаб, уйгурский гуйру лагман, ароматный узбекский плов, сочные пельмени, мясные тарелки с аппетитными казы и бараниной — посетителей фестиваля старался угостить каждый.

«Фестиваль прошел просто на ура! Замечательно здесь — и природа красивая, и кухня вкусная, и люди открытые и доброжелательные. Организовали очень радушный прием», — делится впечатлениями от фестиваля Людмила Тарасова, участница «ЭтноАртФест».

Полный стол взрослых и детей собрал стол славянского этнокультурного центра. Здесь каждый желающий мог расписать на свой вкус и цвет вкусный пряник, или даже два. Особенно такое развлечение понравилось детям.

«Здесь очень весело, можно рисовать пряники, здесь есть курт, лапшу готовят. А еще тут красивая речка и красивые горы», — рассказывает юная участница фестиваля Кристина Шадрина.

Не было отбоя от желающих и попробовать ну очень необычный курт. Фиолетовый молочный продукт привлек внимание каждого. Этот своеобразный курт изготавливает Нагима Жарылкасымова. Женщина давно занимается молочной продукцией, но традиционное производство ей наскучило. Сейчас этот необычный курт со свеклой, шпинатом, тыквой и даже орешками продают даже в Москве.

«Я давно уже занимаюсь приготовлением курта, но, я подумала, почему он может быть только одного вкуса. И начала экспериментировать. Добавляла соки овощей и фруктов, орешки. И сейчас у меня 5 разных видов этого вкусного продукта. Сейчас мою продукцию реализуют на выставке ЭКСПО и даже отвозят в Москву. Всем нравится. И не удивительно, ведь лучше «кириешек» всяких пусть кушают полезный и вкусный курт», — говорит о своем деле мастерица Нагима Жарылкасымова.

Помимо культурных мероприятий, участников фестиваля ждали прогулки по живописному ущелью, подъем к горному озеру, а также спортивный забег в гору — скайраннинг. Организаторы надеются и дальше развивать такой событийный туризм в регионе.

«ЭтноАртФест» — это такой фестиваль, который собирает наши этнокультурные центры, показывает нашу дружбу, наши традиции и обычаи. Нашей основной целью является все же развитие туризма в регионе — мы хотим показать всем иностранцам, которые приезжают в наш город, что у нас есть на что посмотреть, есть куда сходить. Мы надеемся сделать так, чтобы они ежегодно планировали поездки именно в горы, познакомились с нашей культурой и нашими горами», — рассказывает о планах на будущее Олжас Шинтаев, директор «Ontustik Tourism Center».

Завершился «ЭтноАртФест» громкой музыкой, песнями и танцами. Такой яркий колоритный фестиваль планируют сделать ежегодным.

Анастасия Новикова