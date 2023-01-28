Гендир Сайрам-Угамского нацпарка и его коллеги изобличены в коррупции

Ряд должностных лиц Комитета лесного хозяйства и животного мира изобличены в коррупции.

Об этом сообщили в Антикоррупционной службе Шымкента. Сейчас по всем делам проводится досудебное расследование.

«Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование отношении генерального директора РГП «Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, ряда его подчиненных, а также руководителя Управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования Комитета по подозрению в похищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, дачи и получении взяток», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время должностные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.